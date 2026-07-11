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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

اولیانوف: مذاکرات مسکو و آژانس درباره نیروگاه زاپروژیا صریح بود

اولیانوف: مذاکرات مسکو و آژانس درباره نیروگاه زاپروژیا صریح بود

نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی گفت که مذاکرات هیأت‌های مسکو و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا، صریح و عمل‌گرایانه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت که مذاکرات هیأت‌های روسیه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا، صریح، کاری و عمل‌گرایانه بوده است.

نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین سپس اضافه کرد: در نتیجه این گفتگوها، شماری از توافقات کلی درباره اقدامات عملی احتمالی با هدف بهبود وضعیت کنونی حاصل شد.

این در حالیست که روسیه تا کنون بارها در خصوص تجاوز اوکراین به نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا و مخاطرات آن هشدار داده است.

کد مطلب 6885004

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