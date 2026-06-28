به گزارش خبرنگار مهر، سید معروف صمدی عصر یکشنبه در مراسم آئین رونمایی از پلاک خودرویی منطقه آزاد بانه- مریوان، با اشاره به اهمیت منطقه آزاد تجاری صنعتی بانه–مریوان اظهار کرد: تصویب این منطقه پس از طی مراحل قانونی و تأیید شورای نگهبان انجام شد و از سال ۱۴۰۲ نخستین رئیس منطقه آزاد فعالیت خود را آغاز کرد، اما شروع کار با چالش‌های متعددی همراه بود.

وی ضمن تسلیت ایام محرم و قدردانی از حضور مسئولان و فعالان اقتصادی افزود: در ابتدای فعالیت منطقه آزاد، مشکلاتی مانند شرایط جنگی، دشواری ارتباط با دستگاه‌های مختلف، نبود ساختار اداری و کمبود امکانات، روند آغاز فعالیت را با سختی مواجه کرده بود.

آغاز فعالیت منطقه آزاد با حداقل امکانات

این فعال اقتصادی کردستان ادامه داد: برخلاف بسیاری از سازمان‌ها که هنگام آغاز فعالیت دارای ساختمان، نیرو، تجهیزات و ساختار مشخص هستند، منطقه آزاد بانه–مریوان فعالیت خود را با حداقل امکانات آغاز کرد و حتی دفتر اولیه این مجموعه در سنندج شرایط مناسب یک سازمان توسعه‌ای را نداشت.

صمدی عنوان کرد: نبود نیروی انسانی، امکانات اداری و زیرساخت‌های اولیه باعث شده بود جذب سرمایه‌گذار با دشواری همراه باشد، اما با وجود این مشکلات، دفاتر منطقه آزاد در سنندج، بانه و مریوان راه‌اندازی و تجهیز شد.

پیشرفت مراحل طرح جامع منطقه آزاد

وی با اشاره به روند تدوین طرح جامع منطقه آزاد بانه–مریوان گفت: این طرح دارای سه مرحله است که دو مرحله آن با موفقیت طی شده و در بین مناطق آزاد کشور، منطقه آزاد بانه–مریوان از نخستین مناطقی بود که این مراحل را پشت سر گذاشت.

وی افزود: مرحله نهایی نیز در اختیار دولت قرار دارد و به زودی فرآیند تصویب نهایی آن انجام خواهد شد.

ثبت ۵۷۱ شرکت در منطقه آزاد بانه–مریوان

صمدی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه نرم‌افزاری و اداری گفت: سامانه‌های مربوط به ثبت شرکت، سرمایه‌گذاری، صدور مجوز و سایر فرآیندهای اداری راه‌اندازی شده و تاکنون ۵۷۱ شرکت در منطقه آزاد بانه–مریوان به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین حدود ۷۷۰ هکتار از اراضی ملی با پیگیری‌های انجام شده به نام منطقه آزاد دریافت شده و برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه این منطقه آغاز شده است.

ظرفیت‌های کشاورزی و لجستیکی مریوان و بانه

نماینده ادوار چهارم و پنجم مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاوت ظرفیت‌های بانه و مریوان بیان کرد: مریوان به دلیل برخورداری از منابع آبی مناسب و زمین‌های حاصلخیز، ظرفیت بالایی در حوزه کشاورزی، کشت گلخانه‌ای و تولید محصولات صادرات‌محور دارد و می‌تواند بازار اقلیم کردستان عراق را هدف قرار دهد.

وی افزود: بانه نیز با توجه به سابقه تجارت، ظرفیت مناسبی برای توسعه صنایع سبک، صنایع تبدیلی، مونتاژ و فعالیت‌های مرتبط با تجارت منطقه‌ای دارد.

منطقه آزاد؛ فرصتی برای اتصال کردستان به اقتصاد جهانی

صمدی تأکید کرد: امروز اقتصاد جهانی بر پایه ارتباطات و فناوری حرکت می‌کند و ایران نیز برای حضور در اقتصاد جهانی باید از ظرفیت‌هایی مانند مناطق آزاد استفاده کند.

وی گفت: اگر بتوانیم مسیرهای ریلی و ارتباطی کردستان با عراق، ترکیه و مسیرهای بین‌المللی را توسعه دهیم و ظرفیت بندر خشک استان را به شبکه حمل‌ونقل متصل کنیم، می‌توانیم از کردستان به عنوان یک هاب لجستیکی منطقه‌ای یاد کنیم.

وی با بیان اینکه توسعه منطقه آزاد نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست، اظهار کرد: نباید مسائل جزئی را جایگزین منافع ملی کرد. اگر منطقه آزاد بانه–مریوان را در مقیاس ملی ببینیم، منافع آن نه تنها برای این منطقه بلکه برای کل استان و کشور خواهد بود.

صمدی ادامه داد: این منطقه می‌تواند با ایجاد زنجیره ارزش، زنجیره تولید و توسعه صادرات، نقش مهمی در اقتصاد استان کردستان ایفا کند.

توسعه واردات خودرو در منطقه آزاد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واردات خودرو اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام مسئولان، خودروهای زیر پنج سال ساخت می‌توانند در مراحل بعدی وارد منطقه شوند و در صورت همکاری دستگاه‌ها، این فرآیند تسهیل خواهد شد.

صمدی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت منطقه آزاد تنها با همراهی همه مسئولان و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل امکان‌پذیر است و این مسیر می‌تواند بن‌بست توسعه کردستان را برطرف کند.