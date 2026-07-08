خوزستان قطب اصلی تولید آبزیان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: خوزستان به دلیل برخورداری از سواحل دریایی، رودخانههای پرآب و تالابهای ارزشمند، ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه فعالیتهای شیلاتی دارد که این استان را به یکی از قطبهای اصلی تولید آبزیان کشور تبدیل کرده است.
وی با اشاره به پروژههای زیرساختی استان تصریح کرد: احداث بندر صیادی مینوشهر یکی از مهمترین اقدامات است که با تکمیل آن، تعداد بنادر صیادی خوزستان به ۱۲ بندر افزایش مییابد و موجب ارتقای خدماترسانی به صیادان و توسعه فعالیتهای صید خواهد شد.
موسوی با بررسی وضعیت تولید در شهرستانها افزود: خوزستان همچنان رتبه برتر تولید ماهیان گرمابی را در اختیار دارد و در سال جاری میزان تولید این گونهها در شهرستان شوشتر به ۲۱ هزار تن افزایش خواهد یافت. وی همچنین هندیجان را قطب پرورش میگو معرفی کرد و گفت: مجتمع ۳۹۵ هکتاری پرورش میگو در این شهرستان با ظرفیت کامل فعال است.
مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به برنامههای زیستمحیطی بیان کرد: کاشت جنگلهای مانگرو در سواحل جنوبی استان از طریق مسئولیتهای اجتماعی صنایع، نقش مؤثری در حفاظت از سواحل و بهبود زیستگاههای آبزیان خواهد داشت. وی همچنین از رهاسازی حدود ۱۰ میلیون قطعه بچهماهی در آبهای داخلی استان برای بازسازی ذخایر آبزیان خبر داد.
وی در ادامه با بیان چالشهای پیش روی این حوزه گفت: بروکراسی اداری و طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها از مهمترین موانع جذب سرمایهگذاری در بخش شیلات است و با تسهیل قوانین، زمینه ورود بخش خصوصی فراهم خواهد شد.
موسوی با اشاره به آسیبهای وارده به تولیدکنندگان تصریح کرد: آبزیپروران شهرستانهای خرمشهر و شوشتر از خسارات ناشی از کمبود و شوری آب آسیب دیدهاند که جبران خسارت آنان ضروری است.
وی همچنین تأکید کرد: سهمیه آب اختصاص یافته به بخش آبزیپروری استان ۵۸۷ میلیون مترمکعب است و آبزیپروری برخلاف تصور، صنعت آببر نیست و آب پس از فرآیند خودپالایی دوباره در چرخه مصرف قرار میگیرد.
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