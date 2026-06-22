فرماندار دشتی: تعامل دستگاه قضا و مجموعه اجرایی شهرستان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح دوشنبه در بازدید از دادگستری شهرستان دشتی ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای دستگاه قضایی، اظهار کرد: خدمت به مردم یک وظیفه مهم و از واجبات نظام اداری و اجرایی کشور است و همه مسئولان باید در هر جایگاهی که قرار دارند این رسالت را به بهترین شکل انجام دهند.

وی با تقدیر از تلاش‌ها و خدمات مجموعه دادگستری و دادستانی شهرستان دشتی افزود: کارکنان دستگاه قضایی نقش مهمی در برقراری عدالت، حفظ حقوق مردم و ایجاد آرامش و امنیت در جامعه دارند و این خدمات شایسته تقدیر است.

فرماندار دشتی با اشاره به تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و مجموعه مدیریتی شهرستان گفت: خوشبختانه همکاری و هماهنگی خوبی بین دستگاه قضا و دستگاه‌های اجرایی شهرستان وجود دارد که امیدواریم ثمره و خروجی آن خدمت‌رسانی بهتر، رفع مشکلات مردم و افزایش رضایتمندی عمومی باشد.

مقاتلی ادامه داد: همه ما در هر مسئولیت و جایگاهی که قرار داریم وظیفه داریم ظرفیت‌ها و امکانات موجود را در مسیر خدمت به مردم به کار بگیریم و با همدلی و همکاری، زمینه حل مسائل و مشکلات شهروندان را فراهم کنیم.

وی تأکید کرد: مردم ولی‌نعمتان نظام هستند و تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی مناسب و پیگیری امور مردم باید همواره در اولویت دستگاه‌های اجرایی و خدماتی قرار داشته باشد.

فرماندار دشتی ضمن آرزوی موفقیت برای مجموعه قضایی شهرستان، از تلاش‌های رئیس دادگستری، دادستان و کارکنان این مجموعه در راستای تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم و خدمت‌رسانی صادقانه قدردانی کرد و از آمادگی جهت کمک به این مجموعه جهت ارائه خدمات هر چه مطلوب تر به مردم خبر داد.

فرماندار دشتی به مناسبت هفته قوه قضائیه با حضور در دادگستری شهرستان ضمن دیدار با رئیس دادگستری، دادستان و کارکنان این مجموعه، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات قضایی به مردم قرار گرفت.