  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶

هم‌افزایی دستگاه‌ قضایی و اجرایی مسیر آرامش اجتماعی را هموار می‌کند

هم‌افزایی دستگاه‌ قضایی و اجرایی مسیر آرامش اجتماعی را هموار می‌کند

بندرعباس- رئیس دادگستری شهرستان میناب گفت: هم‌افزایی بین دستگاه‌های قضایی و اجرایی، مسیر توسعه و آرامش اجتماعی را هموار می‌سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان میناب با معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان دیدار کردند و بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های قضائی و اجرایی تأکید کردند.

در این دیدار، محمد رادمهر فرماندار ویژه میناب ضمن تبریک هفته دولت، موفقیت مجموعه قضائی شهرستان میناب در کسب رتبه نخست الگوی توسعه و تعالی در حوزه حل اختلاف را تبریک گفت.

وی همچنین از تعامل و همکاری مؤثر دستگاه قضایی در حمایت از روند خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

علی بلادر رئیس دادگستری میناب نیز در این دیدار با تبریک هفته دولت، از تلاش‌های مهندس رادمهر در اجرایی کردن برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان تقدیر کرد و اظهار داشت: هم‌افزایی بین دستگاه‌های قضائی و اجرایی، مسیر توسعه و آرامش اجتماعی را هموار می‌سازد.

ابراهیم طاهری، دادستان میناب نیز با گرامیداشت یاد شهیدان دولت، خواستار تداوم همکاری مجموعه قضایی با مجموعه اداری در جهت صیانت از حقوق عمومی و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم شد.

.

کد خبر 6576194

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها