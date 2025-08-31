به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه رئیس دادگستری و دادستان شهرستان میناب با معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان دیدار کردند و بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌های قضائی و اجرایی تأکید کردند.

در این دیدار، محمد رادمهر فرماندار ویژه میناب ضمن تبریک هفته دولت، موفقیت مجموعه قضائی شهرستان میناب در کسب رتبه نخست الگوی توسعه و تعالی در حوزه حل اختلاف را تبریک گفت.

وی همچنین از تعامل و همکاری مؤثر دستگاه قضایی در حمایت از روند خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

علی بلادر رئیس دادگستری میناب نیز در این دیدار با تبریک هفته دولت، از تلاش‌های مهندس رادمهر در اجرایی کردن برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان تقدیر کرد و اظهار داشت: هم‌افزایی بین دستگاه‌های قضائی و اجرایی، مسیر توسعه و آرامش اجتماعی را هموار می‌سازد.

ابراهیم طاهری، دادستان میناب نیز با گرامیداشت یاد شهیدان دولت، خواستار تداوم همکاری مجموعه قضایی با مجموعه اداری در جهت صیانت از حقوق عمومی و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم شد.

