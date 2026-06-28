دیدار امام جمعه ایلام با خانواده های معظم شهدای جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام به همراه رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان عصر یکشنبه در دیدار با خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان( حمیدرضا رجبی، سید یدالله مجتبایی، مهدی جوکار، محمدرضا کشاورز و حمیدرضا خسروی)در ایلام و صالح آباد اظهار داشت: شهدای مرزبانی با نثار جان خود در راه پاسداری از مرزهای جمهوری اسلامی، به جایگاهی دست یافتند که با معیارهای دنیوی قابل مقایسه نیست.

وی تصریح کرد: تربیت چنین جوانان غیوری، ثمره لقمه حلال و شیر پاک مادرانی است که با عشق به اسلام و ولایت، فرزندانی سلحشور پرورده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با تأکید بر اینکه همه ما مدیون خون شهدا هستیم، افزود: وظیفه همگانی است که پاسدار آرمان‌های این شهیدان باشیم.

وی در پایان تأکید کرد: ترویج سبک زندگی شهدا و انتقال روحیه انقلابی آنان به نسل جوان، تنها راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است؛ لذا همه ما مدیون خون شهدا هستیم و وظیفه داریم پاسدار واقعی آرمان‌های آنان باشیم.