حضور داور بوشهری در تیم داوری یوروکاپ دراگون بوت گرجستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات یوروکاپ دراگون بوت با حضور ۱۵ تیم از کشورهای مختلف جهان در شهر پوتی گرجستان برگزار شد و مجید رسولی، داور بینالمللی بوشهری، به عنوان Chief Boat Marshal در تیم داوری این رقابتها حضور داشت.
این مسابقات طی روزهای ۳۰ و ۳۱ می ۲۰۲۶ به میزبانی شهر پوتی گرجستان برگزار شد. در این رویداد بینالمللی، ۱۵ تیم از کشورهای مختلف و جمعی از داوران و مسئولان فنی بینالمللی حضور داشتند.
در جریان این رقابتها، ۳۵ مسابقه در دو مسافت ۲۰۰ متر و ۲۰۰۰ متر برگزار شد و تیمهای شرکتکننده در بخشهای مختلف به رقابت پرداختند.
مجید رسولی، داور بوشهری و بینالمللی دراگون بوت کشورمان، در این مسابقات به عنوان Chief Boat Marshal مسئولیت هماهنگی ورود تیمها به محل استارت، مدیریت جابهجایی قایقها و نظارت بر اجرای دقیق برنامه زمانبندی مسابقات را بر عهده داشت.
رسولی که یکی از اعضا هیئت رئیسه هیئت قایقرانی استان بوشهر است پس از پایان رقابتها ضمن ارزشمند خواندن حضور داورانی از ایران در این سطح از مسابقات، اظهار امیدواری کرد که در آینده تعداد داوران ایرانی حاضر در چنین رویدادهایی بیشتر شود. وی همچنین عملکرد تیم داوری را هماهنگ و حرفهای ارزیابی نمود.
در این رویداد، کلودیو اسکرمی، رئیس فدراسیون جهانی دراگون بوت، حضور داشت و بر نحوه برگزاری مسابقات و عملکرد تیم داوری نظارت مستقیم کرد.
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