به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «گاردین»، بر اساس اسناد رسمی که نقش آشکار انگلیس به عنوان یک مرکز مخفی برای سلاح‌ های هسته‌ ای آمریکا را فاش می‌کند، قرار است بیش از ۴ میلیارد دلار (۳ میلیارد پوند) برای ارتقاء پایگاه‌ های نظامی و جاسوسی دولت ایالات متحده در بریتانیا هزینه شود.

گاردین افزود: این طرح‌ های ساختمانی شامل ساخت پناهگاه‌ های جدید در سافولک است که ظاهرا برای ذخیره سلاح‌ های هسته‌ای استفاده خواهند شد و نوسازی تأسیسات برای کمک به واحدهای مخفی در انجام عملیات مخفی. ارتش آمریکا همچنین در حال برنامه‌ ریزی برای ارتقاء پایگاه خود در گلاسترشر است.

روزنامه مذکور اضافه کرد: این طرح‌ها، وسعت حضور نظامی و امنیتی آمریکا در انگلیس را برجسته می‌کند، جایی که بیش از ۱۲ هزار نیروی نظامی آمریکا در حداقل ۱۵ پایگاه و تأسیسات پراکنده هستند.