۴۰۰۰متر از شبکه سیمی فرسوده آذربایجان غربی به کابل خودنگهدار تبدیل شد

طاهر کیامهر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزییات ششمین مانور طرح ملی مهتاب در استان اظهار کرد: در بخش توسعه و ساماندهی شبکه، چهار هزار و ۲۴۲ متر از شبکه سیمی فرسوده به کابل خودنگهدار تبدیل شد که این اقدام علاوه بر افزایش پایداری، موجب کاهش تلفات انرژی و ارتقای ایمنی شبکه می شود.

وی همچنین از احصاء ۶۹۶ هزار کیلووات ساعت انرژی طی مانور یک روزه در سطح استان خبر داد و افزود: این مرحله از مانور با رویکردی عملیاتی و متمرکز بر شناسایی نقاط آسیب‌پذیر شبکه و برخورد با تخلفات پنهان مصرف برق دنبال شد که طی آن، ۱۳۹ مورد انشعاب غیرمجاز و ۷۴۸ کابل غیرمجاز در سطح استان شناسایی و جمع‌آوری شد.

کیامهر اضافه کرد: در بخش بهینه‌ذسازی و اصلاح زیرساخت‌های شبکه، ۱۱۷ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۳۲ دستگاه کنتور جدید نیز نصب شد و همچنین به منظور افزایش دقت پایش و کنترل مصرف، ۶ دستگاه شمارشگر در نقاط هدف نصب شد.

نصب ۳۶۶ دستگاه فیوز محدود کننده در آذربایجان غربی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: از دیگر اقدامات اجرایی این مانور می‌توان به نصب ۳۶۶ دستگاه فیوز محدودکننده اشاره کرد که با هدف مدیریت بار و جلوگیری از مصرف‌های خارج از الگو اجرا شد.

وی ادامه داد: در حوزه مقابله با مصارف غیرقانونی، ۳ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شد که جمع آوری ماینرهای غیرمجاز به ویژه در ایام پیک نقش مهمی در کاهش بار غیرمجاز شبکه دارد و این مهم در سایر روزهای غیراز مانور نیز با جدیت توسط شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی دنبال می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای همزمان این مانور در سراسر کشور اظهار کرد: طرح ملی مهتاب با رویکردی عملیاتی و میدانی، مجموعه‌ای از اقدامات شامل پایش شبکه، شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع، کنترل بار مشترکان و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی را دنبال می‌کند.

وی افزود: از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب تا کنون ۶ مانور سراسری در کشور و ۱۵ مانور استانی طرح در سطح استان آذربایجان غربی برگزار شده است.

۷۰۰۰ کنتور در آذربایجان غربی تعویض شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی ادامه داد: با اجرای طرح ملی مهتاب در آذربایجان غربی حتی اگر بک درصد تلفات شبکه برق استان کاهش یابد تاثیر چشمگیری در پایداری شبکه خواهد داشت که تحقق حداکثری برنامه‌ها در حوزه طرح ملی مهتاب هدف اصلی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی است و با تمام توان جهت تحقق اهداف این طرح تلاش خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون ۷ هزار کنتور تعویض شده و در حوزه جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز نیز ۷۴ درصد از برنامه ابلاغی و تکلیفی توسط شرکت توانیر محقق شده است.

کشف و جمع‌آوری ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در آذربایجان غربی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از شناسایی ۱۹ مرکز استخراج غیرمجاز رمر ارز در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از این مراکز کشف و جمع‌آوری شده است.

کیامهر، اظهار کرد: با تشدید پایش شبکه برق، بهره‌گیری از داده‌کاوی مرکز پایش، گزارش‌های مردمی و همکاری همکاران شرکت توزیع، از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در سطح استان شناسایی و ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمع‌آوری شده است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از این تخلفات در تعرفه‌هایی صورت گرفته که برای تأمین نیازهای واقعی مردم و بخش تولید در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری ‌که ۸ مرکز با استفاده از تعرفه خانگی دارای ۳۸ دستگاه ماینر، ۵ مرکز با تعرفه کشاورزی دارای ۲۱ دستگاه، ۳ مرکز با تعرفه صنعتی دارای ۲۳ دستگاه و ۳ مرکز با تعرفه تجاری دارای ۵۵ دستگاه ماینر شناسایی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تأکید کرد: استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز صرفا یک تخلف مصرفی نیست، بلکه اقدامی است که با افزایش بار شبکه، ایجاد ناپایداری در تامین برق و مصرف بی‌رویه انرژی، حقوق میلیون‌ها مشترک و همچنین تولیدکنندگان و صنعتگرانی را که در چارچوب قوانین فعالیت می‌کنند، تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کیامهر تصریح کرد: برق حمایتی و یارانه‌ای باید در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، توسعه تولید و رشد اقتصادی کشور به کار گرفته شود، نه در اختیار فعالیت‌های غیرقانونی و سودجویانه قرار گیرد. از این رو صنعت برق با جدیت و قاطعیت با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد.