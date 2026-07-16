به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح امور توزیع برق مرکز ۲ کرمانشاه و همچنین مرکز پاسخگویی ۱۲۱ امور شمال و جنوب کرمانشاه، راهاندازی مرکز فوریتهای برق را اقدامی مؤثر در افزایش رضایتمندی مردم دانست و اظهار کرد: این مرکز میتواند با پاسخگویی سریعتر، بخشی از مشکلات شهروندان را کاهش دهد و سطح خدماترسانی را ارتقا ببخشد.
وی با قدردانی از عملکرد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان و مجموعه مدیران حوزه آب و برق، افزود: مدیران این بخش با تعامل مناسب با مجموعه مدیریتی استان و دستگاههای نظارتی، بدون حاشیه در حال خدمترسانی هستند و همین هماهنگی موجب تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم شده است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف برق، تصریح کرد: مقرر شده موضوع کاهش ساعات کاری ادارات برای دورهای محدود بررسی و از هفته آینده اجرایی شود تا با کاهش مصرف بخش اداری، خاموشی برق خانگی به حداقل برسد و رفاه مردم حفظ شود.
حبیبی کاهش تلفات شبکه برق را از اولویتهای مهم استان برشمرد و گفت: هرچند میزان تلفات نسبت به گذشته کاهش یافته، اما همچنان این رقم بالاست و باید با برنامهریزی دقیق، جمعآوری انشعابات غیرمجاز، برخورد با ماینرهای غیرمجاز و اصلاح شبکه، این شاخص بهبود یابد.
وی همچنین بر توسعه روشنایی معابر شهری و روستایی تأکید کرد و افزود: اجرای این طرح علاوه بر افزایش رضایتمندی مردم، نقش مؤثری در ارتقای امنیت و کاهش سرقتها داشته است و باید با جدیت ادامه پیدا کند.
استاندار کرمانشاه در ادامه خواستار تعامل مستمر با واحدهای تولیدی و اصناف برای مدیریت زمانبندی مصرف برق شد و گفت: هدف این است که ضمن حفظ پایداری برق خانگی، واحدهای تولیدی نیز کمترین آسیب را از محدودیتهای احتمالی ببینند.
حبیبی در پایان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای طرحهای تولید برق تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: تأمین برق پایدار مناطق گرمسیری استان بهویژه قصرشیرین و مرز خسروی در ایام اربعین و همچنین جلوگیری از قطع برق واحدهای صنایع غذایی باید بهصورت ویژه در دستور کار شرکت توزیع نیروی برق قرار گیرد.
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