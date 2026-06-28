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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

محمود نعمتی نماینده وزن ۸۴+ کیلوگرم تیم ملی در بازی‌های آسیایی ناگویا

محمود نعمتی نماینده وزن ۸۴+ کیلوگرم تیم ملی در بازی‌های آسیایی ناگویا

رقابت انتخابی درون‌اردویی وزن ۸۴+ کیلوگرم تیم ملی کاراته مردان برگزار شد که طی آن مسافر بازیهای آسیایی مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این انتخابی، محمود نعمتی و صالح اباذری در پنج دیدار مقابل یکدیگر قرار گرفتند و با توجه به اینکه نعمتی در رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال طلا شده بود با نظر کادر فنی یک امتیاز برد برای وی محاسبه شد و در ادامه، مبارزه نخست با تساوی بدون امتیاز به پایان رسید، اما نعمتی در مبارزه دوم با نتیجه ۶ بر یک به برتری رسید. اباذری نیز در مبارزات سوم و چهارم به ترتیب با نتایج ۲ بر صفر و یک بر صفر پیروز شد تا تعیین نفر برتر به مبارزه پنجم کشیده شود.

در دیدار پایانی، محمود نعمتی با ارائه نمایشی برتر موفق شد با نتیجه ۷ بر ۳ صالح اباذری را شکست دهد و در مجموع، عنوان نفر برتر این وزن را از آن خود کند.

بدین ترتیب، محمود نعمتی به عنوان نماینده وزن ۸۴+ کیلوگرم تیم ملی کاراته مردان، جواز حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را کسب کرد.

کد مطلب 6873664

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