پیام تبریک کولیوند همزمان با فرا رسیدن هفته قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر؛ پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر در پیامی، فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به رئیس دستگاه قضا تبریک گفت.
در متن پیام کولیوند آمده است؛
برادر ارجمندم حضرت آیتالله جناب آقای غلامحسین محسنی اژهای (دامت برکاته)
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
ضمن آرزوی سلامتی، توفیق روز افزون و قبولی عزاداریها در سالروز شهادت امام حسین (ع) و یاران با وفای آن حضرت هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت مظلومانه معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران شهید آیتالله دکتر سید محمد حسینی بهشتی و یاران وفادارش فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مجاهدت های خالصانه مردان و زنانی است که با تکیه بر عدالت قانون مداری و صیانت از حقوق مردم امنیت، آرامش و اعتماد عمومی را استوار ساخته اند.
اینجانب این مناسبت ارزشمند را به جنابعالی مدیران ،قضات کارکنان خدوم دستگاه قضایی و تمامی خدمتگزاران عرصه عدالت تبریک و تهنیت عرض میکنم و یاد و خاطره شهید بهشتی این اندیشمند بزرگ و پرچمدار عدالت خواهی را گرامی میدارم.
بیتردید استقرار عدالت اجرای دقیق قانون و نظارت هوشمندانه بر فرآیندهای، اجرایی از مهمترین ارکان توسعه پایدار و افزایش سرمایه اجتماعی کشور است جمعیت هلالاحمر نیز به عنوان نهادی مردمی امدادی و بشردوستانه همواره در مسیر خدمت بیمنت به مردم نیازمند همراهی و حمایت نظام حقوقی و قضایی کشور بوده و این همراهی زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات صیانت از حقوق مردم شفافیت سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومیشده است در این میان نقش مؤثر سازمان بازرسی کل کشور در رصد هوشمندانه فرآیندها، پیشگیری از آسیبها، اصلاح رویهها، تقویت انضباط اداری و ارائه راهکارهای کارشناسی، کمک شایانی به ارتقای کارآمدی سلامت و اثربخشی مأموریتهای جمعیت هلالاحمر داشته است.
نگاه پیشگیرانه، اصلاحمحور و همراه با هدایت این سازمان، بستری مناسب برای تسهیل خدمترسانی، صیانت از بیتالمال، حفظ حقوق مردم و ارتقای بهره وری در اجرای مأموریتهای امدادی، درمانی، بشر دوستانه و جوانان فراهم آورده است.
امروز که هلالاحمر در حوادث طبیعی، بحرانهای ملی، خدمات سلامت، امدادونجات، آموزش همگانی، فعالیتهای داوطلبانه و اقدامات بشردوستانه در کنار مردم ایستاده است، همافزایی و تعامل سازنده با دستگاه قضایی، پشتوانهای ارزشمند برای استمرار این خدمت مقدس و افزایش امید و اعتماد در جامعه به شمار میرود.
اینجانب ضمن تجلیل از تلاشهای ارزشمند جنابعالی و مجموعه خدوم قوه قضائیه توفیق روزافزون آن دستگاه انقلابی را در تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با فساد، گسترش سلامت اداری و خدمت صادقانه به مردم شریف ایران اسلامی، از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
امید است در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با همدلی و همکاری همه ارکان نظام، شاهد ایرانی مقتدرتر، عادلانهتر و برخوردار از سرمایه اجتماعی روزافزون باشیم.
رئیس جمعیت هلالاحمر در پیامی، فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به رئیس دستگاه قضا تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر؛ پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر در پیامی، فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را به رئیس دستگاه قضا تبریک گفت.
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