https://mehrnews.com/x3crRm ۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳ کد مطلب 6873687 استانها چهارمحال و بختیاری استانها چهارمحال و بختیاری ۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳ صد و بیستمین شب از بعثت مردم شهرکرد در خیابان شهرکرد- مردم شهرکرد در صد و بیستمین شب از بعثت خیابانی پرشور و باشکوه حاضر شدند. دریافت 21 MB کد مطلب 6873687 کپی شد مطالب مرتبط ایستادگی مردم رزن در سنگر خیابان یکصد و بیستمین تجمع حماسی مردم ملایر صد و بیستمین شب تجمع لنگرودی ها همزمان با شهادت آیت الله بهشتی ۱۲۰ شب ایستادگی مردم همدان در میدان قرار یکصد و بیستم مردم آستانه اشرفیه در میدان برچسبها تجمع مردمی تجمعات مردمی شهرکرد
نظر شما