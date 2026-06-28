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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳

صد و بیستمین شب از بعثت مردم شهرکرد در خیابان

صد و بیستمین شب از بعثت مردم شهرکرد در خیابان

شهرکرد- مردم شهرکرد در صد و بیستمین شب از بعثت خیابانی پرشور و باشکوه حاضر شدند.

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کد مطلب 6873687

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