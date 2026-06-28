حجت الاسلام رضازاده: ۲۵۰ پرونده حقوق عامه در گیلان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن رضازاده، شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم رشت، با تشریح دستاوردهای قوه قضائیه در چارچوب «سند تحول و تعالی قضایی»، بر اجرای دقیق احکام شرعی و قانونی در خصوص جرایم اقتصادی تأکید کرد و گفت: مردم برای پیشگیری از بروز دعاوی ملکی، نسبت به ثبت رسمی اموال غیرمنقول خود در مهلت قانونی تعیین‌شده اقدام کنند.

حجت الاسلام رضازاده با اشاره به رویکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی، افزود: ما می‌گوییم حکم مفسد اقتصادی اعدام است و بر اساس قول علما آن را اجرا می‌کنیم، اما تأکید می‌کنم که صدور حکم و اجرای آن کاملاً مطابق با قانون است و هیچ اقدامی خودسرانه انجام نمی‌شود.

وی اضافه کرد: تشخیص نهایی در این پرونده‌ها با هماهنگی رئیس قوه قضائیه و مشاوره با رهبر معظم انقلاب صورت می‌گیرد.

معاون دادگستری استان گیلان در ادامه با تبیین اهمیت «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که در راستای سند تحول قضایی به تصویب رسیده است، آن را یکی از ۱۵ قانون کلیدی این سند برشمرد و تصریح کرد: این قانون با هدف ارتقای اعتبار اسناد مالکیت و جلوگیری از ابطال اسناد رسمی توسط قولنامه‌های عادی تدوین شده است. رهبر شهید ما نیز بر ضرورت ارتقای اسناد رسمی تأکید داشتند و این قانون در همین مسیر شکل گرفت.

رضازاده با اشاره به مهلت دو ساله قانونی برای ثبت اسناد عادی در سامانه ماده ۱۰ (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی)، نسبت به عواقب عدم ثبت به موقع هشدار داد و تصریح کرد: گر شخصی پس از انقضای این مهلت، اقدام به ثبت زمین یا ملکی کند که در تصرف شماست و فرایند رسیدگی را طی کند، سند به نام او صادر خواهد شد و شما دیگر حقی برای دعوای مالکیتی نخواهید داشت. لذا به همه مردم توصیه می‌کنم برای حفظ اموال خود، هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت آن اقدام کنند.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان گیلان، گفت: مجموعه دادگستری استان با به‌صورت مستمر در جهت رضایتمندی مردم و ارتقای امنیت اجتماعی گام برمی‌دارد. خوشبختانه در بسیاری از شاخص‌های عملکردی رتبه اول کشور را داریم و میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان به ۴۵ روز و در برخی موارد کمتر از آن کاهش یافته است.

معاون دادگستری گیلان با اشاره به نقش سامانه «سجام» در پیگیری حقوق عامه، اضافه کرد: در سال گذشته بیش از ۵۰۰ گزارش و شکایت مردمی از طریق این سامانه دریافت شد که از این تعداد، بیش از ۲۵۰ مورد پس از تحقیقات اولیه به دادستانی ارجاع و مورد رسیدگی قضائی قرار گرفت.

وی در ادامه از وجود کمیته تخصصی در دادگستری استان برای رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران خبر داد و آن را بخشی از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در استان عنوان کرد.

رضازاده همچنین با استناد به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، وحدت و انسجام ملی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای عبور از شرایط حساس کنونی دانست و تأکید کرد: اساسی‌ترین صدای ما در این برهه که شاهد جنگ ترکیبی و حملات دشمن هستیم، وحدت کلمه و انسجام عمومی است. مردم مطیع رهبری باید خود را با ولایت تطبیق دهند؛ همان‌گونه که در اصول و فروع دین بر ولایت تأکید شده است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم حرکت در مدار قانون و پرهیز از افراط و تفریط، گفت: خدمات قوه قضائیه به فرموده رهبر معظم انقلاب باید در تراز ملت شریف ایران باشد. ما نیز در استان گیلان با عزمی جدی، ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و نظارت‌های مستمر، برای تحقق این هدف و تأمین امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه تلاش می‌کنیم و در این راه، سلایق مختلف برای ما موضوعیت ندارد.