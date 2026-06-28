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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

دستگیری سارق طلاجات در کمتر از یک ساعت در شهرستان هشترود

دستگیری سارق طلاجات در کمتر از یک ساعت در شهرستان هشترود

هشترود- فرمانده انتظامی شهرستان هشترود از دستگیری سارق طلاجات به ارزش ۲ میلیارد ریال در کمتر از یک ساعت در شهرستان هشترود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا داداشی صبح یکشنبه با اعلام این خبر، گفت: در پی گزارش یک مورد سرقت طلاجات از داخل خودرو شهروند هشترودی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مقام قضایی، سارق را شناسایی و در کمتر از ۱ ساعت طی یک عملیات پلیسی وی را در مخفیگاهش دستگیر و طلاجات مسروقه را کشف که ارزش اموال کشف شده را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ داداشی با بیان اینکه متهم در مواجهه با شواهد و مستندات به بزه ارتکابی اعتراف و در بازرسی از مخفیگاهش طلاهای مسروقه کشف و طی صورتجلسه ای تحویل مالباخته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود به شهروندان توصیه کرد: حتی الامکان از نگهداری غیر ضروری طلا و دیگر جواهرات در خودرو اجتناب و ضمن نگهداری این اقلام در گاو صندوق‌ و مکان امن، اشیای ارزشمند خود را به صندوق امانات بانک بسپارند.

کد مطلب 6872876

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