دستگیری ۷ متهم متواری با سابقه در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف مبارزه قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت در بازه زمانی ۷ روزه با اقتدار کامل توسط پلیس اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: ماموران پلیس با رصد و اشراف اطلاعاتی توانستند ۶ خرده فروش مواد مخدر، ۷ متهم متواری با سوابق متعدد، ۸۶ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز ،۲۶ معتاد متجاهر و۱۶ سارق را دستگیر کنند.

وی گفت: ۱۹ فقره انواع سرقت شامل سیم و کابل برق، محتویات خودرو، مشاعات ساختمانی، لوازم منزل و مغازه نیز کشف شد.

سرهنگ سنچولی بیان کرد: در این طرح تعداد ۳۷ دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز با داشتن انواع تخلفات توقیف و روانه پارکینگ شدند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: مقدار ۹۵۰ گرم موادمخدر و ۸ قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.