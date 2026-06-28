به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه ستاد استانی بزرگداشت و تشییع «امام شهید» شامگاه یکشنبه با حضور مدیران کل استان و ارتباط وبیناری با شهردار منطقه ۲ تهران (منطقه معین استان اصفهان در مراسم پایتخت) برگزار شد و آخرین تمهیدات لجستیکی، امنیتی و پشتیبانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان در این نشست با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) و گرامیداشت یاد امام شهید، بر لزوم اعزام فوری یک تیم کارشناسی به تهران جهت جانمایی دقیق محل استقرار کاروانهای اصفهان تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به فشردگی برنامهها، این تیم باید در سریعترین زمان ممکن منطقه اختصاصیافته به استان اصفهان را ارزیابی کرده و فضایی وسیع و مناسب مانند یک پارک بزرگ را به عنوان عقبه و محل اصلی استقرار استان تثبیت کند.
وی با اشاره به پیشبینی گرمای شدید هوا و حضور میلیونی زائران، تأمین آب شرب و یخ را حیاتیترین مأموریت ستاد دانست و تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای ترافیکی اعلامشده از سوی پلیس راهور و انسداد مسیرهای ورودی پایتخت از روز جمعه، دپوی حجم عظیمی از آب معدنی و جیره خشک در محل استقرار استان تا پیش از انسداد راهها الزامی است. همچنین چند کارخانه یخ در استان باید به طور مستمر فعال شوند و حداقل ۸ تا ۱۰ کانتینر یخچالدار جهت انتقال و نگهداری یخ به تهران اعزام شوند.
استاندار اصفهان بر ضرورت گسیل تانکرهای آبرسان در ابعاد مختلف (نیسانی، خاوری و کامیونی) و خودروهای آبپاش آتشنشانی تأکید کرد و گفت: رانندگان این ناوگان باید پیش از آغاز مراسم با محلهای آبگیری در منطقه استقرار آشنا شوند تا عملیات آبرسانی و پاشش آب برای خنکسازی جمعیت در ساعات اوج گرما بدون وقفه انجام گیرد.
بسیج حداکثری ناوگان حملونقل و کلید خوردن پویش مردمی اسکان
رئیس ستاد استانی بزرگداشت امام شهید در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار بهکارگیری حداکثر توان ناوگان حملونقل عمومی استان شد و افزود: ادارهکل راهداری باید جابهجایی زائران را با تمرکز بر اتوبوسهای کاروانی ساماندهی کرده و از فروش بلیطهای انفرادی خودداری کند. با توجه به اینکه اتوبوسها اجازه ورود به هسته مرکزی تهران را ندارند و باید پس از تخلیه زائران در حرم مطهر بازگردند، هماهنگی برگشت زائران باید با دقت بالا برنامهریزی شود تا مردم دچار سردرگمی نشوند؛ همچنین هر اتوبوس باید حداقل دو نوبت رفت و برگشت را در کارنامه سرویسدهی خود ثبت کند.
جمالینژاد با اشاره به محدودیت ظرفیتهای دولتی پایتخت در اسکان زائران، از راهاندازی پویش مردمی اسکان خبر داد و گفت: باید با الگوگیری از تجربه موفق اربعین و مراسم خاکسپاری شهید سلیمانی در کرمان، از ظرفیت بینظیر اصفهانیهای مقیم تهران استفاده کنیم. در این راستا سامانهای طراحی خواهد شد تا داوطلبان میزبانی و زائران متقاضی اسکان به یکدیگر متصل شوند.
وی همچنین موقعیت اصفهان را به عنوان شاهراه عبور زائران غرب کشور به سمت تهران استراتژیک خواند و تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا زائران عبوری بتوانند یک شب در اصفهان اسکان یافته، استراحت کنند و سپس راهی پایتخت شوند. وی در پایان بر حمایت ویژه مادی و پشتیبانی از مواکب مردمی استان که در ماههای اخیر هزینههای سنگینی را متحمل شدهاند، تاکید کرد.
فعالیت ۱۳ کمیته تخصصی و هماهنگی تنگاتنگ با پایتخت
در ادامه این نشست، اکبر صالحی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با اشاره به شکلگیری منسجم ساختار اجرایی این رویداد در استان اظهار داشت: بلافاصله پس از صدور دستورات استاندار، ۱۳ کمیته تخصصی در مجموعه استان اصفهان تشکیل شد و مأموریتهای خود را با روحیهای جهادی و متعهدانه آغاز کردند.
وی با تأکید بر اینکه اساس و محور اصلی این حرکت بزرگ، خود مردم هستند و دستگاههای دولتی نقش تسهیلگر و پشتیبان را ایفا میکنند، افزود: تعیین منطقه ۲ تهران به عنوان معین استان اصفهان، فرصت مناسبی برای همافزایی است و ارتباط مستمر و بسیار خوبی با مسئولان این منطقه برای هماهنگی امور ترافیکی، اسکان و خدماترسانی برقرار شده است. همه ارکان استان همقسم شدهاند تا شرایطی در شأن زائران اصفهانی فراهم آورند.
پیشبینی ظرفیت اسکان ۱۵۰ هزار نفری برای زائران اصفهانی در تهران
مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ تهران نیز که به صورت وبیناری در این جلسه حضور داشت، از آمادگی کامل این منطقه برای پذیرایی از زائران نصفجهان خبر داد و گفت: با مشارکت دستگاههای خدماترسان پایتخت اعم از پلیس راهور، سپاه، هلال احمر، آموزش و پرورش و اورژانس، ظرفیت اقامتی در سطح مدارس، مساجد، سولههای ورزشی و مراکز دانشگاهی منطقه ۲ پیشبینی شده که در مجموع توانایی اسکان موقت ۱۵۰ هزار زائر اصفهانی را دارد.
وی با اشاره به تأمین بخشی از تغذیه زائران توسط شهرداری تهران تأکید کرد: با توجه به گرمای هوا، همراه داشتن اقلام ضروری و سبک توسط زائران توصیه میشود. همچنین لازم است استانداری اصفهان آمار دقیق کاروانهای اعزامی را هرچه سریعتر به ما اعلام کند تا فرآیند خدماترسانی و توزیع امکانات با نظم بیشتری صورت گیرد.
بسیج ۲۸ شهرستان استان و تصویب ۶۶۰ مصوبه اجرایی
در بخش دیگری از این نشست، اسفندیار تاجمیری، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اصفهان به تشریح اقدامات ستادهای شهرستانی پرداخت و گفت: بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعملهای استانی، تمامی ۲۸ شهرستان استان اصفهان فعال شدند که حاصل آن برگزاری ۵۰ جلسه ستادی، تشکیل ۵۴ کمیته زیرمجموعه و تصویب ۶۶۰ مصوبه اجرایی بوده است.
وی با اشاره به اینکه شهرستانهای سمیرم، نطنز، اردستان و چادگان بیشترین تحرک ستادی را ثبت کردهاند، به دغدغههای فرمانداران اشاره کرد و افزود: موضوعاتی نظیر صدور بیمه تجمیعی برای زائران، تأمین تجهیزات فرهنگی، استقرار اورژانس هوایی، تجهیزات کامل دارویی و پزشکی، مدیریت ناوگان اتوبوسرانی و کنترل تردد کامیونهای سنگین در محورهای مواصلاتی از مهمترین مطالبات شهرستانهاست که نیازمند ابلاغ سریعتر دستورالعملهای نهایی و نقشههای راه از سوی ستاد مرکزی پایتخت است.
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