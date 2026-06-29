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۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۵

فرمانده انتظامی لرستان با خانواده شهید «کشوری نیا» دیدار کرد

فرمانده انتظامی لرستان با خانواده شهید «کشوری نیا» دیدار کرد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان با خانواده سروان شهید «احمد کشوری نیا» دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «محمدرضا هاشمی‌فر» فرمانده انتظامی لرستان، با حضور در منزل سروان شهید «احمد کشوری نیا» با خانواده معظم این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

سردار هاشمی‌فر در این دیدار با تجلیل از مقام شامخ شهدا و خانواده‌های معظم آنان، اظهار داشت: خانواده‌های شهدا با صبر، استقامت و فداکاری مثال‌زدنی خود، اجر و پاداشی عظیم نزد خداوند متعال دارند و بی‌تردید صبر بر فراق عزیزانی که جان خود را در راه دفاع از اسلام و میهن تقدیم کرده‌اند، از بزرگ‌ترین جلوه‌های ایثار و ایمان است.

وی افزود: شهدا با نثار جان خود، عزت، استقلال و امنیت را برای کشور به ارمغان آوردند و امروز هر آنچه از اقتدار و عظمت انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران داریم، مرهون رشادت‌ها، ازخودگذشتگی‌ها و خون پاک این عزیزان است.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر اینکه تکریم خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای همگانی است، تصریح کرد: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، تجدید میثاق با آرمان‌های بلند شهیدان و یادآور مسئولیت سنگینی است که بر دوش همه ما در پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی قرار دارد.

سردار هاشمی‌فر با آرزوی سلامتی و توفیق برای خانواده‌های معظم شهدا، تصریح کرد: امنیت، آرامش و سربلندی امروز کشور، میراث گران‌بهای شهیدانی است که خالصانه از جان خود گذشتند و نامشان تا همیشه در تاریخ این سرزمین جاودانه خواهد ماند.

کد مطلب 6873739

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