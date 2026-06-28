بقائی: کربلا کانون همدلی و مودت میان دو ملت عراق و ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه که به همراه وزیر امور خارجه برای یک دیدار رسمی از عراق به این کشور سفر کرده است، در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت:

ترسم جزای قاتل او چون رقم زنند

یکباره بر جریدهٔ رحمت قلم زنند

محتشم کاشانی

پس از یک روز پرکار در بغداد، اکنون به کربلای معلا، دیار و منزلگاه سرور آزادگان جهان حضرت امام حسین (ع)، رسیده‌ایم؛ همان کسی که پیامش خطاب به وجدان انسان‌ها تا ابد طنین انداز است که: «اگر دین ندارید و از معاد نمی‌ترسید، لااقل در دنیایتان آزاده باشید.»

کربلا کانون همدلی و مودت میان دو ملت عراق و ایران است.



کرامت مردم عراق، از علما و شیوخ عشایر تا دیگر اقشار جامعه، در استقبال از زائران امام حسین (ع) بی‌مانند است و به‌زودی نیز با استقبال از پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، صحنه‌هایی باشکوه از قدرشناسی و عزت‌طلبی را رقم خواهند زد؛ صحنه‌هایی که عمق همدلی میان دو ملت را به تصویر خواهد کشید و والاترین جلوه‌های وفاداری و برادری میان آنان را ماندگار خواهد ساخت.