سرهنگ مهدی امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ممنوعیت توقف وانتهای میوهفروش در حاشیه بزرگراهها، اظهار داشت: برابر ماده ۱۵۹ آییننامه راهنمایی و رانندگی، هرگونه توقف در بزرگراهها که موجب سد معبر، اشغال خطوط عبور، ایجاد مانع در مسیر حرکت سایر وسایل نقلیه، عرضه یا خرید و فروش کالا و یا کاهش دید و توجه رانندگان شود و احتمال وقوع تصادف را افزایش دهد، ممنوع است.
رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه افزود: توقف خودروها بهویژه وانتهای عرضهکننده میوه و سایر کالاها در حاشیه بزرگراهها، علاوه بر ایجاد اختلال در عبور و مرور، امنیت ترافیکی را با مخاطره مواجه کرده و زمینهساز بروز حوادث ناگوار رانندگی میشود.
وی تصریح کرد: رانندگان باید از هرگونه توقف حاشیهای در بزرگراهها به طور جدی خودداری کنند و در صورت بروز نقص فنی یا خرابی خودرو، وسیله نقلیه را به منتهیالیه سمت راست مسیر، در حاشیه امن راه و یا محل توقف اضطراری منتقل کنند.
امجدیان ادامه داد: رانندگان همچنین موظف هستند در زمان توقف اضطراری، از علائم هشداردهنده در فاصلهای مناسب استفاده کنند تا سایر رانندگان از وجود خودرو مطلع شده و از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
وی اظهار داشت: پلیس راهور استان کرمانشاه با جدیت با هرگونه سد معبر و ایجاد مزاحمت ترافیکی در سطح معابر و بزرگراهها برخورد میکند و در صورت وقوع هرگونه حادثه ناشی از استقرار این وانتها، سهم تقصیر آنها توسط کارشناسان پلیس راهور در بررسی پرونده لحاظ خواهد شد.
رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با تأکید بر استمرار برخورد قانونی با متخلفان خاطرنشان کرد: در چهار ماهه سال جاری بیش از سه هزار و ۶۵۰ دستگاه از این وانتها به دلیل ایجاد سد معبر و توقف غیرمجاز توسط عوامل پلیس راهور اعمال قانون شدهاند.
وی از رانندگان، فروشندگان سیار و شهروندان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از توقف در حاشیه بزرگراهها، پلیس را در ارتقای ایمنی تردد، کاهش سوانح رانندگی و روانسازی ترافیک در سطح معابر استان همراهی کنند.
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