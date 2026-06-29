هوای اصفهان ناسالم شد؛ وضعیت قرمز ۳ شهر مجاور

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح دوشنبه هشنم تیرماه با میانگین ۱۱۳ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد. شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان با میانگین ۱۱۹، پروین اعتصامی ۱۴۴، دانشگاه صنعتی ۱۱۶، رهنان ۱۰۸، زینبیه ۱۰۵، سپاهانشهر و ولدان ۱۰۲، فرشادی ۱۰۶، فیض ۱۱۳، بولوار کاوه ۱۱۲، کردآباد ۱۲۷ و هزار جریب ۱۰۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در بزرگراه خرازی با میانگین ۱۵۹ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
امروز هوای سجزی و قهجاورستان ایستگاههای شرق اصفهان و شهر شاهینشهر در وضعیت ناسالم برای عموم افراد جامعه و در زرینشهر پاک است؛ همچنین هوای مبارکه امروز قابل قبول است.
هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده که تا پایان هفته جاری به دلیل وزش باد و خیزش گردوخاک در مناطق شرق، شمال و مرکز استان کاهش شعاع دید و افت کیفیت هوا خواهیم داشت.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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