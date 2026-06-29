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۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۹

زمان انتخابات ریاست ۵ فدراسیون مشخص شد

زمان انتخابات ریاست ۵ فدراسیون مشخص شد

تا پیش از پایان تیرماه مجمع انتخاباتی ۵ فدراسیون تشکیل خواهد شد تا رئیس چهار سال آینده آنها مشخص شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش که طی اردیبهشت ماه اقدام به تشکیل مجمع انتخاباتی ۴ فدراسیون کرد، تا پایان تیرماه مجمع انتخاباتی ۵ فدراسیون دیگر را هم تشکیل خواهد داد.

انتخابات فدراسیون ها در این مرحله با فدراسیون ورزش های دانش آموزی آغاز می شود و با تیراندازی، ورزش های ناشنوایان، ورزش های نابینایان و کم بینایان و اسکیت پیگیری خواهد شد.

زمان انتخابات این فدراسیون ها به این شرح است:

* فدراسیون ورزش های دانش آموزی (۲۱ تیر)
* فدراسیون تیراندازی (۲۲ تیر)
* فدراسیون ورزش های ناشنوایان (۲۸ تیر)
* فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان (۲۹ تیر)
* فدراسیون اسکیت (۳۱ تیر)

کد مطلب 6873852

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