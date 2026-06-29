زمان انتخابات ریاست ۵ فدراسیون مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش که طی اردیبهشت ماه اقدام به تشکیل مجمع انتخاباتی ۴ فدراسیون کرد، تا پایان تیرماه مجمع انتخاباتی ۵ فدراسیون دیگر را هم تشکیل خواهد داد.

انتخابات فدراسیون ها در این مرحله با فدراسیون ورزش های دانش آموزی آغاز می شود و با تیراندازی، ورزش های ناشنوایان، ورزش های نابینایان و کم بینایان و اسکیت پیگیری خواهد شد.

زمان انتخابات این فدراسیون ها به این شرح است:

* فدراسیون ورزش های دانش آموزی (۲۱ تیر)

* فدراسیون تیراندازی (۲۲ تیر)

* فدراسیون ورزش های ناشنوایان (۲۸ تیر)

* فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان (۲۹ تیر)

* فدراسیون اسکیت (۳۱ تیر)