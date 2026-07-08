به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌ عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان صبح روز یکشنبه ۲۸ تیرماه از ساعت ۱۰ در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد تا اعضای مجمع درباره انتخاب رئیس جدید فدراسیون تصمیم‌گیری کنند.

بر اساس اعلام وزارت ورزش و جوانان، مسعود فراهانی طجر تنها فردی است که با طی مراحل قانونی و تأیید صلاحیت در این انتخابات حضور خواهد داشت. انتظار می‌رود با برگزاری مجمع انتخاباتی رئیس جدید فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان برای دوره پیش‌رو انتخاب و معرفی شود.