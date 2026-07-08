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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

تنها کاندیدای انتخابات فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان مشخص شد

تنها کاندیدای انتخابات فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان مشخص شد

با پایان مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان مسعود فراهانی طجر از سوی وزارت ورزش و جوانان به عنوان تنها کاندیدای احراز پست ریاست این فدراسیون معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌ عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان صبح روز یکشنبه ۲۸ تیرماه از ساعت ۱۰ در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد تا اعضای مجمع درباره انتخاب رئیس جدید فدراسیون تصمیم‌گیری کنند.

بر اساس اعلام وزارت ورزش و جوانان، مسعود فراهانی طجر تنها فردی است که با طی مراحل قانونی و تأیید صلاحیت در این انتخابات حضور خواهد داشت. انتظار می‌رود با برگزاری مجمع انتخاباتی رئیس جدید فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان برای دوره پیش‌رو انتخاب و معرفی شود.

کد مطلب 6882630

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