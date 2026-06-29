۲ هزار موکب در اطراف مسیر تشییع رهبر شهید در قم برپا می شود

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی شعبان‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از بسیج گسترده ظرفیت‌های مردمی برای خدمت‌رسانی به زائران حاضر در مراسم تشییع رهبر شهید در قم خبر داد و اظهار کرد: محور اصلی برگزاری این مراسم، مشارکت مردم و الگوگیری از فرهنگ خدمت‌رسانی در اربعین حسینی است.



وی با بیان اینکه بخش مهمی از خدمات مراسم بر عهده مواکب مردمی خواهد بود، افزود: از شهر قم، سایر استان‌ها و مجموعه‌های مردمی، حدود ۲ هزار موکب برای استقرار در مسیرهای منتهی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، بلوار پیامبر اعظم (ص)، ورودی‌های شهر و پارکینگ‌ها جانمایی شده است.



رئیس کارگروه مردمی آیین تشییع و بدرقه قائد شهید امت در قم ادامه داد: این مواکب خدمات متنوعی از جمله توزیع آب، غذای سبک، اقلام مورد نیاز و سایر خدمات عمومی و رفاهی را به زائران ارائه خواهند کرد تا شرایط مناسبی برای حضور جمعیت میلیونی فراهم شود.



وی تصریح کرد: تمام برنامه‌ریزی‌ها با هدف تسهیل خدمت‌رسانی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی انجام شده و تلاش می‌شود زائران با کمترین مشکل از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.



هر خانه یک موکب باشد



شعبان‌زاده با دعوت از مردم قم برای مشارکت گسترده در این رویداد گفت: انتظار می‌رود شهروندان قمی همانند مراسم عظیم اربعین، نقش‌آفرینی مؤثری در میزبانی از زائران داشته باشند.



وی افزود: از خانواده‌هایی که در مسیرهای منتهی به حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران سکونت دارند درخواست می‌شود در صورت امکان و با رعایت ملاحظات ایمنی و امنیتی، درب منازل خود را برای ارائه خدماتی همچون آب خنک، استفاده از سرویس‌های بهداشتی و استراحت کوتاه زائران باز بگذارند.



رئیس کارگروه مردمی آیین تشییع و بدرقه قائد شهید امت اسلام در قم خاطرنشان کرد: شعار «هر خانه یک موکب» می‌تواند جلوه‌ای از فرهنگ میزبانی مردم قم باشد و زمینه ارائه خدمات بهتر به زائران را فراهم کند.



وی تأکید کرد: مشارکت عمومی مردم مهم‌ترین پشتوانه موفقیت این مراسم خواهد بود.



۵۰۰ مسجد به ستادهای مردمی تبدیل می‌شوند



شعبان‌زاده با اشاره به نقش مساجد در ساماندهی نیروهای مردمی اظهار کرد: حدود ۵۰۰ مسجد در سطح شهر قم در قالب ۵۰۰ ستاد مردمی سازماندهی شده‌اند تا خدمات‌رسانی به زائران با انسجام بیشتری انجام شود.



وی افزود: هدف‌گذاری انجام‌شده، حضور دست‌کم ۱۰۰ هزار بانوی قمی و خانواده‌های آنان در عرصه خدمت‌رسانی است تا هر یک متناسب با توان خود در این حرکت مردمی سهیم باشند.



رئیس کارگروه مردمی آیین تشییع و بدرقه قائد شهید امت اسلام بیان کرد: برخی خانواده‌ها با ایجاد موکب‌های کوچک در مقابل منازل، برخی با تأمین اقلام مورد نیاز مواکب و گروهی نیز با حضور مستقیم در مسیرهای مراسم، در خدمت‌رسانی مشارکت خواهند کرد.



وی ادامه داد: توزیع آب، نوشیدنی، غذای سبک و دیگر خدمات رفاهی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که با همراهی مردم در طول مسیر انجام خواهد شد.



مشارکت مردم، کیفیت خدمت‌رسانی را افزایش می‌دهد



شعبان‌زاده با تأکید بر اینکه تجربه اربعین بهترین الگو برای این مراسم است، گفت: هرچه حضور و مشارکت مردم گسترده‌تر باشد، کیفیت خدمات ارائه‌شده به زائران نیز افزایش خواهد یافت.



وی افزود: اگر همان روحیه همدلی و میزبانی که در راهپیمایی اربعین وجود دارد در این مراسم نیز شکل بگیرد، خدمت‌رسانی به جمعیت میلیونی زائران با بهترین کیفیت انجام خواهد شد.



رئیس کارگروه مردمی آیین تشییع و بدرقه قائد شهید امت اسلام خاطرنشان کرد: امیدواریم مردم قم بار دیگر با حضور پرشور و میزبانی شایسته، جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ کرامت، همدلی و خدمت به زائران را به نمایش بگذارند.