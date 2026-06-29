به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرزاده در حاشیه نشست مدیران و رؤسای آموزشوپرورش شهرستانها و مناطق لرستان، گفت: تعیین و اعلام شهریه مدارس و مراکز غیردولتی صرفاً از طریق شورای تعیین شهریه استان انجام میشود و هرگونه دریافت خارج از چارچوبهای مصوب، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
وی با اشاره به تفاوت ساختار فعالیت مدارس غیردولتی و مدارس هیئتامنایی، افزود: مدارس هیئتامنایی مطابق دستورالعملهای ابلاغی وزارت آموزشوپرورش، موظف به رعایت محدوده جغرافیایی در فرایند ثبتنام هستند و دریافت شهریه از دانشآموزان در این مدارس ممنوع است.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی اداره کل آموزشوپرورش لرستان با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق خانوادهها، ادامه داد: اجرای دقیق قوانین و شفافیت در فرایند ثبتنام، از مهمترین رویکردهای آموزشوپرورش در آستانه سال تحصیلی جدید است و مدیران مدارس باید ضمن رعایت ضوابط، زمینه آرامش و اطمینان خاطر خانوادهها را فراهم کنند.
حیدرزاده همچنین به موضوع ارتقای کیفیت آموزشی اشاره کرد و گفت: امید میرود با اجرای طرح «حامی»، بخشی از افت تحصیلی دانشآموزان جبران شود و فرصتهای آموزشی عادلانهتری برای دانشآموزان فراهم آید.
وی افزود: این طرح باهدف حمایت آموزشی، تقویت یادگیری و همراهی مؤثرتر با دانشآموزان نیازمند توجه بیشتر، میتواند نقش مهمی در ارتقای عملکرد تحصیلی و کاهش شکاف آموزشی ایفا کند.
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