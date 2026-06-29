تغییر در زمان برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه خوارزمی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد : به دلیل همزمانی با مراسم وداع و تدفین پیکر مطهر رهبرشهید انقلاب اسلامی، برنامه امتحانات هفته دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تغییر می‌یابد.

بر طبق این اطلاعیه، امتحانات هفته دوم از تاریخ ۱۳ تیر تا پنج شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۵ به تاریخ ۲۷ تیر تا ۱ مرداد ۱۴۰۵ موکول شده است.

امتحانات هفته اول از شنبه ۶ تیر تا چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ و همچنین هفته سوم از شنبه ۲۰ تیر تا چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ به قوت خود باقی است. همچنین تاکید شده است که امتحانات مقطع کارشناسی در این دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد و آزمون جامع نیز در تاریخ ۲۰ تا ۲۴ تیرماه برگزار خواهد شد.