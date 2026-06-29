به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدی صبح امروز دوشنبه در سخنانی، از آمادگی کامل ظرفیت ناوگان مسافری لرستان برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.

وی بیان داشت: جلسات متعددی با حضور مدیران عامل شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل مسافر، صنوف و فعالان این حوزه برگزار شد و تمامی تمهیدات لازم برای اعزام شرکت‌کنندگان از نقاط مختلف استان به مقصد مراسم تشییع پیش‌بینی شده است و ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان با تمام توان در حالت آماده‌باش قرار دارد.

معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با اشاره به آمادگی کامل ناوگان فعال استان، افزود: ناوگان مسافری شامل اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و خودروهای سواری کرایه، به طور کامل آماده خدمت‌رسانی و جابه‌جایی هم استانی‌های گرامی برای حضور در این مراسم معنوی هستند.

عبدی، تصریح کرد: این ناوگان تحت نظارت شرکت‌های حمل‌ونقل فعال استان سازمان‌دهی شده است و رانندگان حرفه‌ای و مجرب، مسئولیت جابه‌جایی ایمن شرکت‌کنندگان در مراسم را بر عهده دارند.

وی تأکید کرد: تیم‌های نظارتی و بازرسی اداره کل به‌صورت شبانه‌روزی بر روند اعزام‌ها و سلامت فنی ناوگان نظارت خواهند داشت تا شرکت‌کنندگان با کمترین دغدغه در این مراسم باشکوه حضور یابند.