قرچک آماده میزبانی از ۱۰ هزار زائر مراسم تشییع قائد شهید شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد اسلامی، در جلسه هماهنگی و هم‌افزایی میزبانی از زائران مراسم تشییع قائد شهید، از آمادگی کامل شهرستان قرچک برای اسکان و خدمات‌رسانی به ۱۰ هزار زائر خبر داد.

وی با تأکید بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی کمیته‌های اجرایی، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی کامل، خدمات مورد نیاز زائران را در حوزه‌های اسکان، حمل‌ونقل، تغذیه، خدمات رفاهی و پشتیبانی به بهترین شکل ارائه کنند.

فرماندار شهرستان قرچک با اشاره به بررسی آخرین تمهیدات میزبانی از زائران افزود: بر اساس ظرفیت‌سنجی انجام‌شده، ۳۶ مسجد، ۴۰ مدرسه و ۲۳ حسینیه برای اسکان زائران پیش‌بینی و برای ارائه خدمات آماده شده است.

وی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل نیز ۶۰ دستگاه اتوبوس، ۱۰ دستگاه ون، چهار دستگاه مینی‌بوس و ظرفیت قطار شهری برای جابه‌جایی زائران آماده‌سازی و پیش‌بینی شده است.

اسلامی با تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات با هدف میزبانی شایسته از زائران مراسم تشییع قائد شهید و ارائه خدمات مطلوب به آنان انجام خواهد شد.