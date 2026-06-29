مزارع دشتی برای کشت کنجد آماده سازی شد

حسین قیصری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز عملیات آماده‌سازی اراضی کشاورزی برای کشت کنجد گفت: طبق الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، امسال هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی شهرستان زیر کشت کنجد می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتی افزود: تاکنون ۵۰۰ هکتار از این اراضی شخم‌زنی و کوددهی شده و برای کشت تا ۲۰ تیرماه آماده است.

وی با بیان اینکه کنجد به‌عنوان گیاهی مقاوم به تنش خشکی، در مقایسه با بسیاری از محصولات تابستانه، نیاز آبی کمتری دارد اظهار کرد: آبیاری مزارع کنجد از منابع چاه‌ها تأمین می‌شود و برای دوره رشد این محصول، به‌طور متوسط 4 هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب برای هر هکتار نیاز است.

مدیر جهاد کشاورزی دشتی زمان برداشت را مهرماه و پیش از آغاز بارندگی‌های پاییزی اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار حدود یک تن کنجد برداشت شود.

قیصری تصریح کرد: در سال‌های اخیر با هدف کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی و حرکت به سمت کشت‌های کم‌مصرف، محصولاتی مانند کنجد را در اولویت الگوی کشت استان بوشهر قرار گرفته است.