به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه، در پی درگذشت بانوی فرهیخته، شاعر متعهد و انقلابی، سرکار خانم سیمیندخت وحیدی، از مفاخر شعر تاریخ معاصر پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
خبر درگذشت بانوی فرهیخته، شاعر متعهد و انقلابی، سرکار خانم سیمیندخت وحیدی، از مفاخر شعر تاریخ معاصر موجب تأثر و اندوه فراوان شد.
آن مرحومه، عمر پربرکت خویش را در مسیر پاسداشت ارزشهای والای اسلام، انقلاب اسلامی و فرهنگ غنی دفاع مقدس صرف کرد و با بهرهگیری از ذوق سرشار و قلمی متعهد، آثاری ماندگار در تبیین حماسه، ایثار، شهادت و مجاهدتهای رزمندگان اسلام خلق نمود. اشعار فاخر و اثرگذار ایشان، روایتگر بخشی از تاریخ پرافتخار دفاع مقدس و جلوهای از تعهد هنرمندانه به آرمانهای انقلاب و میهن اسلامی است که بیتردید در حافظه فرهنگی این سرزمین ماندگار خواهد ماند.
اینجانب، ضمن عرض تسلیت این ضایعه به جامعه فرهنگی کشور، فعالان حوزه شعر انقلاب و دفاع مقدس، خانواده معزز آن مرحومه، مراتب همدردی و تسلیت ویژه خود را به فرزند ارجمند ایشان، جناب آقای قاسم فروغی جهرمی، ابراز داشته و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه و خدمتگزار فرهنگ، شعر و ادبیات، رحمت واسعه، مغفرت و علو درجات و همنشینی با حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س) برای بازماندگان مکرم، بهویژه خاندان مکرم وحیدی و فروغی جهرمی، صبر جمیل، اجر جزیل و سلامتی مسئلت مینمایم.
امید است یاد، نام و آثار ارزشمند آن فقیده سعیده، همواره الهامبخش نسلهای آینده در پاسداری از فرهنگ ایثار، مقاومت و دفاع مقدس باشد.
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