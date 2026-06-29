به گزارش خبرگزاری مهر، پیام سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در مراسم بزرگداشت و تشییع پیکر سیمیندخت وحیدی قرائت شد. در این پیام آمده است: «بسمالله الرحمن الرحیم درگذشت بانوی فرهیخته و دلداده ایران اسلامی، زندهیاد سیمیندخت وحیدی، موجب اندوه و تأثر شد. ایشان از جمله شاعرانی بودند که شعر را میدان پاسداشت هویت، ایمان و ایران میدانستند. زبان زندهیاد وحیدی، زبانی ریشهدار، صریح و مسئولانه بود و در آثارش، پیوند فرهنگ ایرانی، باورهای دینی و عشق به میهن جلوهای آشکار داشت. چه آنکه سرودههایی از ایشان، گویی برای سروقامتان شهید هر سه جنگ تحمیلی ایران عزیزمان سروده شده است:
«به خاک میهن ما چشمی مباد آنکه طمع ورزد
که بر هلاک طمعورزان جهاد سرخ مکرر است.»
اینجانب درگذشت این بانوی ارجمند را به خانواده محترم ایشان، بهویژه فرزندشان، پژوهشگر فعال حوزه دفاع مقدس، جناب آقای دکتر محمدقاسم فروغی جهرمی، جامعه فرهنگی کشور و دوستداران آن مرحومه صمیمانه تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.»
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