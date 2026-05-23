کمبود ۱۰۰۰ قلم دارو در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، با اشاره به مصرف بالای دارو و سرم در کشور، گفت: با توجه به آمار بالای مصرف دارو در کشور معتقدیم وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر باید در زمینه تجویز منطقی دارو و سرم ورود جدی داشته باشند.
وی افزود: سالانه بیش از ۲۵۰ میلیون سرُم در ایران مصرف میشود که این میزان بیش از ۲ برابر میانگین جهانی و بیش از ۲.۵ برابر جمعیت کشور است؛ موضوعی که نشان میدهد در حوزه مصرف دارو نیازمند مدیریت، نظارت و فرهنگسازی جدی هستیم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مردم از نزدیک شاهد این مسئله هستند که وقتی برای یک سرماخوردگی ساده به پزشک یا متخصص مراجعه میکنند، با یک نایلون پُر از دارو از مطب یا درمانگاه خارج میشوند؛ در حالی که بخش قابل توجهی از این داروها مصرف نمیشود.
اسحاقی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، بخشی از داروها حتی از بستهبندی اصلی نیز خارج نشده و امکان استفاده برای بیماران دیگر را دارد اما داروخانهها از پذیرش داروهای اضافه و پلمب شده خودداری میکنند و همین مسئله موجب هدررفت دارو میشود.
وی با بیان اینکه کشور هماکنون با کمبود نزدیک به هزار قلم دارو مواجه است، گفت: در چنین شرایطی باید مدیریت مصرف دارو و جلوگیری از تجویزهای غیرضروری به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
اسحاقی افزود: وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر باید با اجرای راهنماهای بالینی و نظارت بر تجویز منطقی دارو و سرم، اقدامات مؤثر و عملیاتی انجام دهند و این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
وی یادآور شد: در نشست امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مقرر شد کمیتهای متشکل از وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمانهای بیمهگر تشکیل شود تا به صورت تخصصی به این موضوع ورود کرده و طی سه ماه گزارشی از برنامهریزیها و اقدامات انجام شده در راستای بهینهسازی مصرف دارو به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارائه کند.
