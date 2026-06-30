تقویت امنیت غذایی چهارمحال و بختیاری با خرید تضمینی گندم

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی، نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند، این محصول استراتژیک نه تنها در سبد غذایی خانوارها جایگاه ویژه‌ای دارد، بلکه به عنوان ماده اولیه صنایع تبدیلی آرد و نان، زنجیره‌ای طولانی از تولید تا مصرف را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در سال‌های اخیر با توجه به نوسانات آب و هوایی و چالش‌های اقتصادی، ضرورت تقویت مکانیزم‌های حمایتی از کشاورزان بیش از پیش احساس می‌شود، خرید تضمینی باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق پیگیری شود تا دسترنج کشاورزان به بهترین شکل به چرخه تولید بازگردد. این رویکرد نه تنها اعتماد کشاورزان را افزایش می‌دهد، بلکه پایداری تولید داخلی را تضمین خواهد کرد.

جایگاه استراتژیک گندم در اقتصاد استان چهارمحال و بختیاری ایجاب می‌کند که تمام دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی با هم‌افزایی کامل وارد میدان شوند، کارخانجات آرد به عنوان بازوهای اصلی صنایع تبدیلی، ظرفیت‌های مناسبی برای جذب حداکثری محصول دارند و روند صعودی خرید تضمینی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده موفقیت این همکاری‌ها است.

تسهیل فرآیندهای خرید، کاهش دغدغه‌های کشاورزان در زمان برداشت و فراهم کردن بسترهای لجستیکی مناسب، از الزامات اساسی برای دستیابی به رکوردشکنی در خرید گندم محسوب می‌شوند، حمایت از کشاورزان گندم‌کار نه تنها یک سیاست اقتصادی بلکه یک ضرورت اجتماعی برای حفظ روستاها و جلوگیری از مهاجرت است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هرگونه غفلت در خرید به‌موقع و تضمینی گندم، می‌تواند منجر به کاهش سطح زیر کشت در سال‌های آتی و وابستگی بیشتر به واردات شود. بنابراین تأکید مقامات بر تقویت همکاری بین دولت و صنایع تبدیلی، گامی مهم در جهت خودکفایی پایدار است.

اهمیت موضوع خرید تضمینی گندم فراتر از یک فصل برداشت است و به عنوان یک سیاست بلندمدت باید مورد توجه قرار گیرد. تقویت زیرساخت‌ها، آموزش کشاورزان و استفاده از فناوری‌های نوین در این حوزه می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد. استان با توجه به موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به قطب تولید گندم دارد. هم‌افزایی بخش دولتی و خصوصی کلید موفقیت در این مسیر خواهد بود. این مقدمه زمینه را برای ورود به مصاحبه‌ها و تحلیل‌های عمیق‌تر فراهم می‌کند.

حمایت دولت می تواند استان را به یکی از قطب‌های موفق تولید گندم تبدیل کند

علی خدابخشی یکی از کشاورزان باتجربه چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط خرید تضمینی گندم در سال جاری، از بهبود نسبی روندها ابراز رضایت کرد.

وی تاکید کرد: اعلام زودهنگام قیمت و حضور کارخانجات آرد در مناطق مختلف، کار برداشت و تحویل محصول را تسهیل کرده است. با این حال، پرداخت سریع مطالبات را همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشاورزان دانست که اگر به موقع انجام شود، انگیزه تولید در سال‌های آینده را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

خدابخشی بیان داشت: مراکز خرید سیار گسترش یابد و آموزش‌های فنی بیشتری برای استفاده از بذرهای پربازده و روش‌های نوین آبیاری ارائه شود. حمایت واقعی دولتی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها می‌تواند استان را به یکی از قطب‌های موفق تولید گندم تبدیل کند و از مهاجرت بی‌رویه کشاورزان جلوگیری نماید.

کارخانجات آرد در چهارمحال و بختیاری آمادگی جذب حجم بالای گندم را دارند

الله کرم سعیدی مدیر یکی از کارخانجات آرد در چهارمحال و بختیاری با ارزیابی مثبت از نقش صنایع تبدیلی در خرید تضمینی، اعلام کرد: کارخانجات با افزایش تجهیزات تخلیه و انبارداری، آمادگی کامل برای جذب حجم بالای گندم را دارند.

وی به روند صعودی خرید در سال‌های اخیر اشاره کرد و آن را نتیجه همکاری موفق بخش دولتی و خصوصی دانست. این مدیر چالش‌های لجستیکی در مناطق دورافتاده را مورد توجه قرار داد و خواستار تخصیص اعتبار ویژه برای به‌روزرسانی تجهیزات و ایجاد انبارهای استاندارد شد.

به گفته وی، هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌های اجرایی با صنایع تبدیلی می‌تواند رکورد جدیدی در خرید گندم ثبت کند، این همکاری‌ها در نهایت به نفع کشاورزان، صنعت و امنیت غذایی کل کشور خواهد بود.

چهارمحال و بختیاری در خرید تضمینی گندم رکورد زد

روح الله سعیدی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر جایگاه استراتژیک محصول گندم در سبد کالاهای اساسی، اظهار داشت: خرید تضمینی گندم یکی از ارکان اصلی تأمین امنیت غذایی پایدار است و باید با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق در سطح استان پیگیری شود تا دسترنج کشاورزان به بهترین نحو به چرخه تولید و مصرف بازگردد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از کشاورزان بیان کرد: تلاش ما این است که با تسهیل فرآیندهای خرید و فراهم کردن بسترهای لازم، دغدغه‌های کشاورزان گندم‌کار استان را در زمان برداشت به حداقل برسانیم. همچنین با توجه به روندی که شاهد هستیم، کارخانجات آرد استان به عنوان بازوهای اصلی، ظرفیت‌های بسیار خوبی برای تحقق هدف‌گذاری خرید حداکثری گندم در سال جاری دارند.

سعیدی ادامه داد: طی سال‌های اخیر روند خرید تضمینی گندم توسط کارخانجات آرد استان سیر صعودی داشته که این امر نشان‌دهنده تقویت همکاری‌های میان بخش دولتی و صنایع تبدیلی است.

وی اذعان داشت: تجهیزات و شرایط لجستیکی جهت خرید حداکثری گندم تولیدی کشاورزان در استان فراهم شود تا با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، شاهد رکوردشکنی در خرید این محصول استراتژیک باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، خرید تضمینی گندم به عنوان یک سیاست کلیدی، نقش محوری در تأمین امنیت غذایی پایدار ایفا می‌کند. اظهارات مقامات و تجربیات کشاورزان نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق و هم‌افزایی بخش‌های مختلف، می‌توان به نتایج درخشانی دست یافت.

استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، پتانسیل رسیدن به سطوح بالاتر تولید و خرید را دارد. ادامه این روند نیازمند تعهد بلندمدت و رفع موانع اجرایی است. در نهایت، حمایت واقعی از کشاورزان، سرمایه‌گذاری برای آینده غذایی کشور محسوب می‌شود.

همکاری میان دولت، کارخانجات آرد و کشاورزان الگویی موفق از توسعه مشارکتی است که باید تقویت شود. روند صعودی خرید در سال‌های اخیر نویدبخش آینده‌ای روشن است. با فراهم کردن تجهیزات لجستیکی و تسهیل فرآیندها، دغدغه‌های تولیدکنندگان به حداقل خواهد رسید. این امر نه تنها تولید را افزایش می‌دهد بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند. نتیجه چنین سیاست‌هایی، خودکفایی بیشتر و کاهش وابستگی به عوامل خارجی خواهد بود.

چالش‌های موجود مانند پرداخت به‌موقع و زیرساخت‌ها نیازمند توجه فوری هستند. پیشنهاد می‌شود برنامه‌های جامع آموزشی و حمایتی برای کشاورزان تدوین شود. استفاده از فناوری‌های مدرن می‌تواند بهره‌وری را به شکل چشمگیری بالا ببرد. استان می‌تواند با تبدیل شدن به قطب گندم، الگویی برای سایر مناطق باشد. این چشم‌انداز نیازمند عزم جدی همه مسئولان است.

در جمع‌بندی نهایی، خرید تضمینی گندم فراتر از یک عملیات فصلی، یک استراتژی ملی است. صدای کشاورزان و مدیران صنایع تبدیلی باید همیشه شنیده شود تا سیاست‌ها واقع‌بینانه‌تر شوند. با ادامه روند فعلی و رفع نقاط ضعف، رکوردشکنی در خرید گندم دور از دسترس نخواهد بود. امنیت غذایی پایدار، ضامن توسعه همه‌جانبه کشور است. آینده کشاورزی استان با اجرای دقیق این سیاست‌ها، روشن و پربار خواهد بود.

در پایان باید تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان، بهترین راه برای عبور از چالش‌های اقتصادی است. همه دستگاه‌ها باید در این مسیر متحد عمل کنند.