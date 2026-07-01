حسامی: خرید ۱۵۰ هزار تن گندم در آذربایجان ‌غربی آغاز شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، سجاد حسامی در این زمینه از آغاز خرید تضمینی و مباشرتی گندم در مراکز خرید شبکه تعاون روستایی استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف حمایت از کشاورزان، تسهیل فرآیند تحویل محصول و تأمین گندم مورد نیاز کشور، همزمان با آغاز فصل برداشت در مناطق مختلف استان اجرایی شده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی، با اشاره به اهمیت راهبردی محصول گندم در امنیت غذایی کشور اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی ۱۴۰۵ بیش از ۱۵۰ هزار تن گندم در قالب خرید تضمینی و مباشرتی توسط اتحادیه تعاونی روستایی استان خریداری شود که این میزان خرید با همکاری و مشارکت گسترده شبکه تعاون روستایی و از طریق ۴۴ مرکز خرید در نقاط مختلف استان انجام خواهد شد.

وی افزود: پراکندگی مناسب مراکز خرید در شهرستان‌ها و مناطق روستایی موجب شده کشاورزان بتوانند با سهولت بیشتری محصول خود را تحویل دهند این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، از اتلاف زمان کشاورزان نیز جلوگیری کرده و روند تحویل گندم را تسریع می‌کند.

حسامی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۵ به ازای هر کیلوگرم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است، گفت: علاوه بر قیمت مصوب، مبلغ ۲۰ هزار تومان نیز به عنوان جایزه تحویل گندم به کشاورزان پرداخت می‌شود تا انگیزه لازم برای تحویل محصول به مراکز رسمی خرید افزایش یابد و گندم تولیدی به چرخه تأمین امنیت غذایی کشور وارد شود.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مراکز خرید موظف هستند با رعایت استانداردهای لازم، محصول کشاورزان را در سریع‌ترین زمان ممکن تحویل گرفته و مراحل ثبت، توزین و صدور اسناد مربوطه را با دقت و سرعت انجام دهند تا کشاورزان بدون دغدغه محصول خود را به مراکز خرید تحویل دهند.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: خرید تضمینی گندم از شهرستان پلدشت آغاز شده و با رسیدن فصل برداشت به سایر شهرستان‌های استان، فعالیت مراکز خرید نیز به‌صورت مرحله‌ای گسترش خواهد یافت و تمامی مراکز پیش‌بینی‌شده از آمادگی کامل برای دریافت گندم مازاد کشاورزان برخوردار هستند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش کشاورزان استان در تولید این محصول راهبردی، تأکید کرد: همکاری مطلوب میان کشاورزان، شبکه تعاون روستایی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، نقش مهمی در اجرای موفق خرید تضمینی گندم خواهد داشت و زمینه حمایت از تولیدکنندگان، حفظ پایداری تولید و تقویت امنیت غذایی کشور را فراهم می‌کند.