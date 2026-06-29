دهه دوم محرم هیئت کجا برویم

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات محافل عزاداری دهه دوم محرم از سوی هیئات مذهبی در سراسر استان چهارمحال و بختیاری اعلام شد.
در شهرکرد، مراسم عزاداری دهه دوم محرم در موکب از فاطمیه تا ظهور شهرکرد واقع در انتهای خیابان آیتالله کاشانی جدید، سه راهی منتهی به میدان قدس پذیرای عزاداران حسینی (ع) است. این مراسم هر شب از ساعت ۲۱ آغاز میشود و شامل بخشهای متنوعی همچون سخنرانی، مدیحهسرایی، راویان ظهور، تعزیه، سنج و دمام و پرچمگردانی است.
همچنین هیئتیهای هیئت انصار شهدای منظریه با همکاری پایگاه بسیج مسجد سلمان فارسی شهرک منظریه شهرکرد از ساعت ۲۰ مراسم عزاداری دهه دوم محرم را برگزار میکنند.
حجج الاسلام احمدرضا کیوانی، غلامعباس مولوی و محمدرضا نظرپور سخنرانان و عباس رفیعی، ابراهیم نوروزی و عباس صابری مداحان این محفل نورانی هستند. عزاداران حسینی بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء میهمان سفره اطعام حسینی هستند.
هیئت عاشقان ولایت شهرکرد در دهه دوم محرم از ساعت ۲۲ محفل سوگواری شهادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و شهدای کربلا را برگزار میکند. این محفل نورانی هر شب با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین حجتپناه و مداحی مداحان اهل بیت علیهم السلام در مسجد و حسینیه بقیةالله (عج) شهرکرد واقع در بلوار امیرکبیر،۱۶ متری پنجم برگزار میشود.
همچنین هیئت مسجد جامع شهرکرد از چهارم تیرماه به مدت ۱۰ شب صحنه برپایی خیمه عزای حسینی (ع) است. این محفل نورانی به کلام حجتالاسلام والمسلمین رحمانی و مداحی مداحان اهل بیت (ع) بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار میشود.
مراسم عزاداری دانشآموزان هیئت انصارالمهدی (عج) شهرکرد در مهدیه مصلی امام خمینی (ره) با سخنرانی حجتالاسلام والمسلمین ماهری و مداحی مداحان نوجوان و جوان هر شب از ساعت ۲۲ برگزار میشود.
مراسم سخنرانی، روضه و سینه زنی دهه دوم محرم از هفتم تیرماه به مدت شش شب پذیرای سوگواران شهادت اباعبدالله الحسین علیه السلام خواهند بود. این مراسم معنوی ویژه برادران هر شب به همت هیئت یا زهرا (س) شهر بن در دارالقرآن امام صادق (ع) این شهر برگزار میشود.
هیئت انصار الحجة (عج) شهر سامان مراسم عزاداری دهه دوم محرم را هر شب همراه با اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار میکند. حجتالاسلام والمسلمین شاهسون سخنران و سیدحسین عبدالله زاده، یوسف خالدی، عباس مسعودی، احسان کبیری و شهرام سنایی مداحان این مراسم معنوی هستند که به مدت هشت شب در دبستان شهید جعفرزاده سامان برگزار میشود.
مراسم عزاداری دهه دوم محرم به نیابت از امام شهید انقلاب اسلامی ویژه عموم بانوان و آقایان عزادار حسینی در مسجد امام حسین علیه السلام شهر شلمزار برگزار میشود. این مراسم به همت هیئت نورالثقلین دارالقرآن الکریم شلمزار با سخنرانی حجتالاسلام کاظمی و مداحی رضا قلیپور و حسین رفیعی برگزار میشود.
در دهه دوم محرم مردم مومن و ولایی شهر اردل نیز با حضور در هیئت مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام اردل به عزاداری میپردازند. این محفل نورانی هر شب بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء با سخنرانی حجتالاسلام رامینه و مداحی مداحان اهل بیت علیهم السلام برگزار میشود.
هیئت رهروان ولایت فرخشهر در دهه دوم محرم هر شب بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء میزبان سوگواران حسینی (ع) در اجتماع مردم و عزاداری این دهه است. این محفل نورانی به کلام حجج اسلام مجید احمدی، سید حسین موسوی و سید مهدی خضری و مداحی حسین علیمحمدی، رضا قلیپور، علیرضا قربانی، داود عسگری و علیاصغر خسرویان برپا میشود.
مسجد جامع شهر باباحیدر از توابع شهرستان فارسان هر شب بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء میزبان مردم مومن و عزادار این شهر است. این مراسم معنوی با میزبانی هیئت چهارده معصوم (ع) باباحیدر با حضور مداحان و سخنرانان استانی برگزار میشود.
حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) روستای شهریار نیز به مدت ۱۰ شب میزبان محفل عزای حسینی و آیین تعزیهخوانی ویژه دهه دوم محرم، با حضور عموم سوگواران حسینی (ع) است. هر شب یکی از هیئات مذهبی شهرستان فلارد میزبان مردم در این محفل نورانی هستند. بر این اساس، هیئات عزاداری روستاهای ابواسحاق، سندگان، کلواری، شهریار، بابااحمدی، سهلآباد و سادات آباد با حضور در این حسینیه از ساعت ۲۰:۴۵ به اجرای تعزیه میپردازند.
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