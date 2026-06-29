به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر دوشنبه در نشست بررسی زیرساختهای اربعینی مرز سومار با اشاره به ظرفیتهای این مرز اظهار کرد: سومار به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، نزدیکترین مرز کشور به کربلا و عتبات عالیات محسوب میشود.
وی افزود: این مرز در سالهای اخیر به یکی از گذرگاههای مهم صادراتی کشور تبدیل شده و به دلیل نزدیکی به پایتخت عراق، رقابت نزدیکی با سایر مرزهای تجاری و ترانزیتی دارد.
نجفی با اشاره به قرار گرفتن سومار در فهرست مرزهای اربعینی گفت: این موضوع یک فرصت تحولآفرین است و با تأکید استاندار، زیرساختهای لازم برای تردد مسافری در حال تکمیل است.
وی همچنین به استقبال طرف عراقی از راهاندازی تردد زائران از این مرز اشاره کرد و افزود: شهر مندلی در نزدیکی سومار قرار دارد و به دلیل پیوندهای تاریخی و مذهبی، آمادگی بالایی برای همکاری در این زمینه وجود دارد.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه از آمادهسازی این مرز برای میزبانی از زائران اربعین خبر داد و گفت: مجموعه مدیریت استان و دستگاههای اجرایی به صورت شبانهروزی در حال فراهم کردن امکانات رفاهی و خدماتی هستند.
وی در پایان با اشاره به طرحهای اجرا شده در سومار تصریح کرد: اقداماتی همچون تأمین آب و برق پایدار، ایجاد زائرسرا، توسعه پارکینگ، راهاندازی شبکه فیبرنوری و سایر زیرساختها انجام شده و این خدمات علاوه بر ایام اربعین، برای مردم و تجار منطقه نیز در طول سال قابل استفاده خواهد بود.
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