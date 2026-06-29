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۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

سومار می‌تواند نقش تحول‌آفرین در اربعین داشته باشد

سومار می‌تواند نقش تحول‌آفرین در اربعین داشته باشد

کرمانشاه - معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: سومار نزدیک‌ترین مرز به کربلاست و با تکمیل زیرساخت‌ها می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تردد زائران اربعین ایفا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر دوشنبه در نشست بررسی زیرساخت‌های اربعینی مرز سومار با اشاره به ظرفیت‌های این مرز اظهار کرد: سومار به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، نزدیک‌ترین مرز کشور به کربلا و عتبات عالیات محسوب می‌شود.

وی افزود: این مرز در سال‌های اخیر به یکی از گذرگاه‌های مهم صادراتی کشور تبدیل شده و به دلیل نزدیکی به پایتخت عراق، رقابت نزدیکی با سایر مرزهای تجاری و ترانزیتی دارد.

نجفی با اشاره به قرار گرفتن سومار در فهرست مرزهای اربعینی گفت: این موضوع یک فرصت تحول‌آفرین است و با تأکید استاندار، زیرساخت‌های لازم برای تردد مسافری در حال تکمیل است.

وی همچنین به استقبال طرف عراقی از راه‌اندازی تردد زائران از این مرز اشاره کرد و افزود: شهر مندلی در نزدیکی سومار قرار دارد و به دلیل پیوندهای تاریخی و مذهبی، آمادگی بالایی برای همکاری در این زمینه وجود دارد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه از آماده‌سازی این مرز برای میزبانی از زائران اربعین خبر داد و گفت: مجموعه مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی به صورت شبانه‌روزی در حال فراهم کردن امکانات رفاهی و خدماتی هستند.

وی در پایان با اشاره به طرح‌های اجرا شده در سومار تصریح کرد: اقداماتی همچون تأمین آب و برق پایدار، ایجاد زائرسرا، توسعه پارکینگ، راه‌اندازی شبکه فیبرنوری و سایر زیرساخت‌ها انجام شده و این خدمات علاوه بر ایام اربعین، برای مردم و تجار منطقه نیز در طول سال قابل استفاده خواهد بود.

کد مطلب 6874703

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