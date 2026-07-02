به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از پایانه مرزی سومار، از روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی این مرز بازدید کرد و بر تسریع در آماده‌سازی آن برای تردد زائران اربعین حسینی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با ستاد مرکزی اربعین، برنامه‌ریزی لازم برای آغاز تردد مسافری از مرز سومار انجام شده و مدیریت استان با جدیت در حال فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز است تا این مرز به دومین گذرگاه اربعینی کرمانشاه تبدیل شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به جایگاه مرز سومار در حوزه تجارت افزود: این مرز هم‌اکنون یکی از گذرگاه‌های مهم ترانزیت کالا در کشور است و راه‌اندازی تردد مسافری علاوه بر تسهیل سفر زائران، نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه و شهرستان‌های همجوار خواهد داشت.

حبیبی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی به‌صورت شبانه‌روزی در مرز سومار فعال هستند، گفت: عملیات آماده‌سازی جاده دسترسی، احداث سالن مسافری و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز با سرعت در حال انجام است و سالن مسافری با زیربنای بیش از هزار مترمربع تا حدود یک هفته آینده تکمیل خواهد شد.

وی ادامه داد: برای تسهیل تردد زائران، ۸ تا ۱۰ گیت ورود و خروج در این پایانه پیش‌بینی شده و مسیر تردد مسافران از مسیر کامیون‌های تجاری به طور کامل تفکیک شده است؛ همچنین عملیات زیرسازی مسیر به پایان رسیده و آسفالت آن به‌زودی انجام خواهد شد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به تجهیز زائرسراهای منطقه، خاطرنشان کرد: همه امکانات و ظرفیت‌های استان برای آماده‌سازی مرز سومار بسیج شده تا این پایانه علاوه بر ایام اربعین، در طول سال نیز به عنوان یکی از مبادی مهم تردد مسافری کشور مورد استفاده قرار گیرد.