به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر دوشنبه در نخستین برنامه سفر خود به عراق، با همراهی جمعی از مسئولان استان کرمانشاه و مقامات استان دیالی، از مرز مندلی عراق بازدید و آخرین وضعیت زیرساخت‌های این گذرگاه و روند تبادلات تجاری با مرز سومار را بررسی کرد.

وی با اشاره به مصوبه ستاد مرکزی اربعین مبنی بر معرفی مرز سومار به عنوان دومین گذرگاه اربعینی استان کرمانشاه، اظهار کرد: آماده‌سازی هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های مرزهای سومار و مندلی برای میزبانی از زائران اربعین یک ضرورت است و باید با همکاری مسئولان دو طرف در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

استاندار کرمانشاه افزود: توسعه امکانات این گذرگاه علاوه بر تسهیل تردد زائران، می‌تواند بخشی از بار ترافیکی سایر مرزهای اربعینی را کاهش دهد، به‌ویژه اینکه مرز سومار از نظر مسافت به شهرهای زیارتی عراق نزدیک‌تر است و این مزیت باید به‌درستی مورد استفاده قرار گیرد.

حبیبی با تأکید بر آثار اقتصادی فعال شدن این گذرگاه مرزی، تصریح کرد: راه‌اندازی و تقویت مرزهای سومار و مندلی، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، توسعه تجارت و افزایش تعاملات میان دو استان خواهد بود و این موضوع از اولویت‌های جدی مدیریت استان کرمانشاه است.

وی ادامه داد: برای تحقق این هدف، همکاری و همراهی مسئولان استان دیالی و شهرستان مندلی ضروری است و انتظار داریم با تعامل و هماهنگی مشترک، مقدمات بهره‌برداری کامل از این ظرفیت مرزی فراهم شود.

استاندار کرمانشاه صبح دوشنبه در رأس هیأتی متشکل از مدیران اقتصادی، امنیتی، نظامی و اعضای ستاد اربعین استان، از طریق مرز خسروی وارد عراق شد و مورد استقبال مسئولان استان دیالی قرار گرفت. توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی با استان دیالی و بررسی تمهیدات لازم برای تسهیل تردد زائران اربعین، از مهم‌ترین اهداف این سفر عنوان شده است.

در این سفر، فتح‌الله حسینی نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار، فرماندهان انتظامی و مرزبانی، فرمانداران شهرستان‌های مرزی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی استان، استاندار کرمانشاه را همراهی می‌کنند.