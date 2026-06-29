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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

ورود دادستان به پرونده خطای پزشکی در جراحی نوزاد یاسوج

ورود دادستان به پرونده خطای پزشکی در جراحی نوزاد یاسوج

 یاسوج- دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل پرونده قضائی درباره خطای احتمالی در جراحی یک نوزاد در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج و ارجاع موضوع به مراجع نظارتی و تخصصی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار گزارش‌هایی در فضای مجازی درباره وقوع خطای احتمالی پزشکی در روند جراحی یک نوزاد در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج، دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد به این پرونده ورود کرد.

سید وحید موسویان با تأیید تشکیل پرونده قضائی در این خصوص، اظهار کرد: تخلف احتمالی به سازمان بازرسی اعلام شده و طی مکاتبه رسمی، موضوع برای بررسی تخصصی و اعلام نظر نهایی به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز ارجاع شده است.

وی با تأکید بر اینکه امنیت جسمی و روانی مردم، به‌ویژه کودکان و نوزادان، خط قرمز دستگاه قضائی است، افزود: هیچ‌گونه قصور یا تخلف احتمالی در حوزه سلامت بدون رسیدگی نخواهد ماند و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی و قاطع انجام می‌شود.

دادستان مرکز کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: دستگاه قضائی تا روشن شدن ابعاد دقیق پرونده و تعیین مسئولیت‌های احتمالی، روند رسیدگی را با جدیت دنبال خواهد کرد و نتایج بررسی‌های مراجع تخصصی، مبنای تصمیم‌گیری قضائی خواهد بود.

وی اضافه کرد: صیانت از حقوق شهروندان و حفظ اعتماد عمومی به نظام سلامت از اولویت‌های دستگاه قضائی است و این پرونده با حساسیت در حال پیگیری است.

کد مطلب 6874196

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