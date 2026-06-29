سرهنگ حجتالله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت یکی از کسبه شهر زواره مبنی بر کلاهبرداری با استفاده از تراولچکهای تقلبی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان اردستان قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد فردی با مراجعه به یک واحد صنفی عرضه گوشت در شهر زواره، پس از خرید ۱۷ کیلوگرم گوشت، بهای آن را با ۱۴ فقره تراولچک یک میلیون تومانی و تعدادی تراولچک ۵۰۰ هزار تومانی پرداخت کرده و پیش از آنکه فروشنده متوجه جعلی بودن چکپولها شود، محل را ترک کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان اردستان ادامه داد: صاحب واحد صنفی پس از مراجعه به بانک برای نقد کردن تراولچکها متوجه جعلی بودن آنها شد و بلافاصله موضوع را به پلیس گزارش داد.
بهامین تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و تخصصی و بهرهگیری از شگردهای پلیسی، موفق شدند هویت متهم را شناسایی کنند و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کنند.
وی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: شهروندان و بهویژه صاحبان واحدهای صنفی هنگام دریافت چکپول و اسکناسهای درشت حتماً اصالت آنها را به دقت بررسی کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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