قیمت ارز و جذابیت صادرات عرضه محصولات کشاورزی را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه صنف بارفروشان تهران، اکبر یاوری، رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تهران، با تشریح وضعیت کنونی بازار گفت: نوسانات نرخ ارز در ماههای اخیر، جذابیت صادرات محصولات باغی و کشاورزی را دوچندان کرده است؛ موضوعی که متأسفانه منجر به کاهش عرضه در بازار داخلی و ایجاد نوسان در قیمتها شده است.
وی در تبیین شرایط فعلی عرضه سیبزمینی افزود: در روزهای اخیر، بخش قابلتوجهی از تولیدات استان گلستان بهصورت صنعتی جذب کارخانجات فرآوری شده است. همزمان، حجم عرضه از استان اصفهان محدود بوده و محصول منطقه سرپلذهاب نیز بهتنهایی توان پاسخگویی به تقاضای بازار را ندارد؛ وضعیتی که با افزایش مصرف در ایام ماه محرم همراه شده و قیمت سیبزمینی را در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران به بازه ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان رسانده است.
رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تهران با تأکید بر راهکارهای تنظیم بازار، اظهار کرد: در شرایط کنونی که صادرات بهدلیل نوسان نرخ ارز توجیه اقتصادی پیدا کرده، لازم است با اتخاذ سیاستهای حمایتی از جمله مدیریت و محدودیت مقطعی صادرات و افزایش عرضه در بازار داخل در جهت تعادل قیمتها و رفاه حال مصرفکنندگان گام برداشته شود.
یاوری در پایان ضمن اشاره به چالشهای پیشروی تولیدکنندگان، تصریح کرد: افزایش چشمگیر هزینههای تولید شامل نرخ دستمزد، حملونقل و نهادههای کشاورزی از عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر قیمت تمامشده محصولات است که ضرورت توجه ویژه به این بخش را دوچندان کرده است.
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