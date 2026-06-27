همکاری مشترک تعاون روستایی در مسیر تحقق از «مزرعه تا سفره»

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک برابری سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و خراسانی مدیرعامل اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای کشور با هدف بررسی ظرفیتها و زمینههای همکاری مشترک در توسعه روستابازارها و بهرهگیری از توانمندیهای شبکه فروشگاههای زنجیرهای در تکمیل زنجیره تأمین و توزیع محصولات کشاورزی برگزار شد.
علی برابری، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این جلسه با تشریح سیاستها، برنامهها و رویکردهای این سازمان، بر اهمیت ایجاد و توسعه باراندازهای محصولات تولیدی شبکه تعاون روستایی در سطح استانها و کشور تأکید کرد و اظهار داشت: شکلگیری زنجیرههای تأمین کالا در سطوح استانی و ملی، یکی از مهمترین راهبردهای سازمان در راستای ساماندهی بازار محصولات کشاورزی، کاهش هزینههای مبادله و تسهیل دسترسی مصرفکنندگان به محصولات باکیفیت با قیمت مناسب به شمار میرود.
وی با اشاره به نقش روستابازارها در نظام توزیع محصولات کشاورزی افزود: روستابازارها بهعنوان یکی از حلقههای کلیدی زنجیره تأمین، ظرفیت مناسبی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی دارند و میتوانند نقش مؤثری در کاهش فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده ایفا کنند.
در ادامه این نشست، طرفین راهکارهای بهرهگیری از تجربیات، دانش فنی و ظرفیتهای اجرایی فروشگاههای زنجیرهای کشور در حوزههای مدیریت زنجیره تأمین، لجستیک، توزیع و عرضه کالا را مورد بررسی قرار دادند. همچنین زمینههای همکاری مشترک برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت روستابازارها در راستای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و تحقق شعار «از مزرعه تا سفره» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
حاضران در این نشست با تأکید بر ضرورت همافزایی میان شبکه تعاون روستایی و فروشگاههای زنجیرهای کشور، این همکاری را گامی مؤثر در جهت افزایش بهرهوری نظام توزیع، حمایت از تولیدکنندگان، کاهش واسطهگری و تأمین مطلوب کالاهای مورد نیاز مردم عنوان کردند.
در پایان این نشست، مقرر شد سازوکارهای اجرایی همکاری مشترک و بهرهبرداری از ظرفیتهای متقابل، در قالب برنامههای عملیاتی و تفاهمات آتی تدوین و پیگیری شود.
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