قیمت عمده میوه و سبزیجات اعلام شد+جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت عمدهفروشی محصولات کشاورزی در میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران برای هفته جاری هفتم تیر ۱۴۰۵ مشخص شد.
در این بازار میوههای فصلی آلبالو، زردآلو، گیلاس، انبه، توت فرنگی، انگور، هلو و شلیل در هر کیلو گرم بین ۱۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
سبزیجات مصرفی مانند سیبزمینی، پیاز، خیار و گوجهفرنگی نیز بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در بازار به فروش میرسد. امروز هر کیلو گرم خیار ۹۸ و گوجه فرنگی ۶۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
میوههای ارزان این بازار میوههای آبدار مانند هندوانه و طالبی است که بین ۳۰ تا ۸۰ هزار تومان فروخته میشود.
در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی میآید. بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی به دلیل هزینههای حملونقل، اجارهبها و... باید در خردهفروشیهای سطح شهر عرضه و به فروش برسد.
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