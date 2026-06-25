قیمت عمده میوه و سبزیجات اعلام شد+جدول

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران برای هفته جاری هفتم تیر ۱۴۰۵ مشخص شد.

در این بازار میوه‌های فصلی آلبالو، زردآلو، گیلاس، انبه، توت فرنگی، انگور، هلو و شلیل در هر کیلو گرم بین ۱۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

سبزیجات مصرفی مانند سیب‌زمینی، پیاز، خیار و گوجه‌فرنگی نیز بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. امروز هر کیلو گرم خیار ۹۸ و گوجه فرنگی ۶۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

میوه‌های ارزان این بازار میوه‌های آبدار مانند هندوانه و طالبی است که بین ۳۰ تا ۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی می‌آید. بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی به دلیل هزینه‌های حمل‌ونقل، اجاره‌بها و... باید در خرده‌فروشی‌های سطح شهر عرضه و به فروش برسد.