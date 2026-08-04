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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۷

قیمت عمده میوه و سبزیجات هفته جاری اعلام شد+جدول

قیمت عمده میوه و سبزیجات هفته جاری اعلام شد+جدول

میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران، قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در هفته دوم مرداد ۱۴۰۵ (۱۲ تا ۱۸) را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران، قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی اعم از انواع میوه، سبزی و صیفی‌جات را برای هفته دوم ماه دوم تابستان ۱۴۰۵ (مرداد ۱۲ تا ۱۸) اعلام کرد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در تیر ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳.۱ درصد بوده که در این بین تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۲.۵ درصد اعلام شد.

قیمت عمده میوه و سبزیجات هفته جاری اعلام شد+جدول

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۸۷.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۸۷.۹ درصد بیشتر از تیر ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

قیمت عمده میوه و سبزیجات هفته جاری اعلام شد+جدول

اگر نگاهی به نرخ تورم تیر ۱۴۰۵ داشته باشیم، در تیر ماه ۱۴۰۵ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای مناطق شهری (میوه و سبزیجات) نشان می‌دهد، در گروه خشکبار و میوه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به پرتقال با ۲۵.۱ درصد، سیب با ۱۷.۶ درصد و هندوانه با ۹.۸ درصد است. همچنین بیشترین کاهش مربوط به موز با -۱۲.۹ درصد، هلو با -۱۱.۷ درصد و لیمو ترش با منفی ۹.۵ درصد گزارش می‌شود.

در گروه سبزیجات و حبوبات هم بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به هویج فرنگی با ۴۰.۲ درصد، سیب زمینی با ۲۰.۵ درصد، خیار با ۱۵.۲ درصد و کدو سبز با ۱۴.۸ درصد است.

قیمت عمده میوه و سبزیجات هفته جاری اعلام شد+جدول

همچنین این افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به شرح زیر است:

قیمت عمده میوه و سبزیجات هفته جاری اعلام شد+جدول

در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی می‌آید؛ بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی در خرده‌فروشی‌های سطح شهر عرضه و به فروش می‌رسد.

قیمت عمده میوه و سبزیجات هفته جاری اعلام شد+جدول

قیمت عمده میوه و سبزیجات در بازه زمانی مشابه سال گذشته (۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۴) از اینجا قابل مشاهده است.

کد مطلب 6906933
فاطمه امیر احمدی

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