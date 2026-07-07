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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۱

قیمت عمده میوه و سبزیجات اعلام شد+جدول

قیمت عمده میوه و سبزیجات اعلام شد+جدول

قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران برای هفته جاری از ۱۵ تا ۲۱ تیر ۱۴۰۵ مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در میدان بزرگ میوه و تره‌بار تهران برای هفته جاری از ۱۵ تا ۲۱ تیر ۱۴۰۵ مشخص شد.

امسال با وجود فراوانی و تنوع میوه و سبزیجات، قیمت آنها بسیار بالا بوده و مصرف ویتامین‌ها در خانوارها رو به کاهش است.

در این بازار هندوانه به عنوان ارزان‌ترین میوه، هر کیلوگرم بین ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان در میوه‌فروشی‌های سطح شهر به فروش می‌رسد.

میانگین قیمت میوه حدود ۳۰۰ هزار تومان در هر کیلو گرم برآورد می‌شود.

در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی می‌آید. بر اساس قانون تنظیم بازار، قیمت عمده محصولات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی به دلیل هزینه‌های حمل‌ونقل، اجاره‌بها و... باید در خرده‌فروشی‌های سطح شهر عرضه و به فروش برسد.

قیمت عمده میوه و سبزیجات اعلام شد+جدول

کد مطلب 6881035
فاطمه امیر احمدی

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