کشت گیاهان دارویی در ۱۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان‌ غربی 

به گزارش خبرنگار مهر، شبنم جلیل زاده بعد از ظهر سه شنبه در جلسه مشترک اجرای برنامه های ابلاغی طرح پایداری تولید در دیم زارهای استان اظهار کرد: کشت گیاهان دارویی کم آب بر یکی از روش های مناسب کشت جایگزین برای محصولات پرآب بر است و در تناوب با محصولات زراعی نیز می تواند کشت شود.

وی ادامه داد: علاوه بر کشت گیاهان دارویی در قالب طرح جهش یا پایداری تولید در دیمزارها، در برنامه هفتم توسعه نیز کشت گیاهان دارویی به مساحت یک هزار و ۶۲۴ هکتار برنامه ریزی شده که ۹۹۴ هکتار آن به صورت کشت دیم است.

جلیل زاده نبود بازار مطمئن، مطالعات مکان‌یابی کشت گیاهان دارویی، دانش فنی لازم را از موانع کشت گیاهان دارویی در استان عنوان کرد و افزود: با تکمیل طرح پژوهشی در دست اجرا در خصوص مکان‌یابی کشت گیاهان دارویی در استان و ارائه دستورالعمل های فنی کاشت، داشت و برداشت برای گیاهان دارویی مختلف با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی استان بخشی از این موانع رفع خواهد شد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: هم اکنون ۳۰ شرکت فرآوری گیاهان دارویی به همراه ۳ شرکت تولید نهال و نشاء گیاهان دارویی در استان فعال هستند که پتانسیل خوبی برای توسعه کشت گیاهان دارویی را فراهم کرده است .

وی با اشاره به اهمیت و نقش کشت کشاورزی قراردادی، ارائه تسهیلات سرمایه در گردش برای شرکت های فرآوری گیاهان دارویی جهت اجرای کشاورزی قرار دادی در استان می تواند زمینه ساز فراهم کردن بازار مطمئن و توسعه کشت انواع گیاهان دارویی در استان باشد.

ضرورت ارتقای بهره‌وری گندم دیم در آذربایجان‌غربی با تکیه بر یافته‌های علمی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی نیز با تاکید بر لزوم افزایش عملکرد تولید گندم در دیمزارهای استان، خواستار تقویت همکارهای مشترک ترویجی و تحقیقاتی میان بخش اجرا و مرکز تحقیقات کشاورزی شد.

محمدرضا اصغری اظهار کرد: هرچند متوسط عملکرد تولید گندم دیم در استان طی پنج سال اخیر با رشد ۳۰ درصدی، از ۹۰۰ کیلوگرم به یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار افزایش یافته است، اما با توجه به ظرفیت‌های منطقه، این میزان باید با اقدامات علمی و کارشناسی ارتقا یابد.

وی با اشاره به اینکه تحقق جهش و پایداری تولید مستلزم تدوین برنامه جامع و نقشه راه دقیق است، افزود: افزایش عملکرد در واحد سطح در دیمزارها باید به صورت زنجیره‌ای هماهنگ، از مراحل تامین بذر و کود مناسب تا کاشت، برداشت و کنترل آفات و بیماری‌ها دنبال شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: نقشه راه افزایش تولید محصولات کشاورزی باید بر پایه داده‌های واقعی و بازدیدهای میدانی کارشناسان و منطبق بر نقاط قوت و ضعف هر منطقه تدوین و برای اجرا به گروه‌های هدف ابلاغ شود.

اصغری در ادامه با اشاره به وضعیت کشت پاییزه در استان گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۴۰۶ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم رفته که از این میزان، ۳۰۰ هزار و ۶۹۳ هکتار به صورت دیم و ۱۰۵ هزار و ۳۰۷ هکتار به صورت آبی کشت شده است .

وی همچنین به ظرفیت‌های استان در توسعه کشت گیاهان دارویی اشاره کرد و افزود: توسعه کشت محصولات جدید و کم‌آب‌بر نظیر سماق در شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت، از اولویت‌های سازمان در راستای اصلاح الگوی کشت و جایگزینی با محصولات پرآب‌بر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.