وضعیت جوی کشور در ۷۲ ساعت آینده؛ هشدار رگبارهای تابستانی در ۹ استان

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور گفت: امروز (پنجشنبه ۱۱ تیر) در خراسان جنوبی و فردا (جمعه، ۱۲ تیر) در ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات آذربایجان غربی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز شنبه (۱۳ تیر) و یکشنبه (۱۴ تیر) در شمال‌غرب کشور و ارتفاعات البرز مرکزی، رگبار باران، رعدوبرق و ناپایداری‌های جوی رخ خواهد داد.

ضیائیان بیان کرد: تا روز جمعه، در ساعات بعدازظهر و شب، در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین طی پنج روز آینده در برخی مناطق شمال‌شرق و شرق کشور نیز وزش باد شدید و در برخی ساعات وقوع گردوخاک دور از انتظار نخواهد بود.

وی درباره وضعیت جوی استان تهران گفت: آسمان تهران امروز (۱۱ تیر) صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و احتمال وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای پایتخت نیز به ترتیب ۳۲ و ۲۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری است و در برخی ساعات افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: همچنین امروز در سطح استان تهران، به‌ویژه در نیمه شمالی، در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید مورد انتظار است. در برخی نقاط، به‌ویژه مناطق جنوبی و غربی استان نیز گاهی وزش باد بسیار شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

آغاز روند کاهشی دمای تهران از امروز

وی یادآور شد: وزش باد شدید و گردوخاک با شدت کمتر در ساعات عصر و شب تا روز یکشنبه (۱۴ تیر) ادامه خواهد داشت و روز جمعه (۱۲ تیر) نیز در ارتفاعات بالادست تهران، احتمال وقوع رگبارهای پراکنده وجود دارد؛ همچنین امروز کاهش دما در استان تهران رخ می‌دهد، اما از روز جمعه (۱۲ تیر) تا یکشنبه (۱۴ تیر) افزایش نسبی دما مورد انتظار است.

صدور هشدار سطح زرد هواشناسی

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درخصوص هشدار سطح زرد هواشناسی نسبت به فعالیت سامانه بارشی، گفت: امروز (۱۱ تیر)، در ارتفاعات مازندران، شمال خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، جنوب و شرق کرمان و شمال و شرق هرمزگان، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط روز جمعه (۱۲ تیر) نیز در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، مازندران، ارتفاعات استان‌های تهران و سمنان، شمال خراسان رضوی، جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات جنوب کرمان تداوم خواهد داشت و ساکنان این مناطق باید نسبت به مخاطرات ناشی از رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک توجه لازم را داشته باشند.