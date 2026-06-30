علی امامی، مدیرکل آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تجارت دریایی و حملونقل کالا پس از بازگشت شرایط عادی به مسیرهای کشتیرانی اظهار کرد: بعد از تفاهمی که در سوئیس انجام شد و اتفاقاتی که منجر به رفع محاصره شد، کشتیها بهآهستگی به سمت ایران و بنادر کشور حرکت کردند و تقریباً ریسک حمل بار به ایران کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: به دلیل شرایطی که وجود داشت در مدت چند ماه کشتیها به سمت ایران حرکت نمیکردند، بنابراین اکنون تقاضا برای این مسیر افزایش یافته و به دلیل افزایش نیاز و تقاضا، تعداد کشتیهایی که برای پهلوگیری و حمل بار درخواست میدهند نیز بیشتر شده است.
شرکتهای حملونقل هنوز قیمتهای دوران جنگ را اصلاح نکردهاند
امامی ادامه داد: اکنون یک مسئله بسیار جدی وجود دارد آن هم هزینههای حملونقل و لجستیک است که هنوز کاهش پیدا نکرده است. واقعیت این است که قیمتها همچنان بر مبنای هزینههای دوران جنگ محاسبه میشود. کانتینری که در شرایط عادی با حدود ۲۵۰۰، ۳۰۰۰ یا ۳۵۰۰ دلار از چین به ایران حمل میشد، اکنون با نرخ ۸ تا ۹ هزار دلار در این مسیر جابهجا میشود.
وی گفت: این موضوع نگرانکننده است، زیرا هنوز خطوط کشتیرانی و نمایندگیهایی که با لاینهای کشتیرانی در ارتباط هستند، قیمتها را کاهش ندادهاند. در بخش ریلی نیز همین وضعیت وجود دارد و بارهایی که از چین به ایران حمل میشوند، همچنان با قیمتهای بالا جابهجا شده و کانتینرها با تأخیر به ایران میرسند. همچنین زمان رزرو یا همان «بوک» نیز بسیار طولانی شده است.
مدیرکل آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: انتظار میرود شرکتهای حملونقل، اعم از ریلی و دریایی، هرچه سریعتر هزینهها را کاهش دهند، زیرا دیگر موانع ناشی از جنگ، محاصره و بسته بودن تنگه وجود ندارد که این قیمتهای بالا را توجیه کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این افزایش هزینه فقط مربوط به حمل بار از چین است یا سایر مبادی را نیز شامل میشود، اظهار کرد: بخش عمده بار وارداتی ما از چین تأمین میشود و بخش دیگری نیز از امارات وارد کشور میشود. در امارات نیز خطوط حملونقل در حال راه افتادن است و اکنون بار از جبلعلی به سمت ایران حمل میشود. روابط تجاری نیز به حالت طبیعی بازمیگردد، اما قیمتها همچنان بالاست و شرکتهای حملونقل دریایی و ریلی باید هرچه سریعتر برای کاهش هزینهها تدبیر کنند، در غیر این صورت بخش تجارت کشور متضرر خواهد شد.
وزارت راه باید ورود کند
امامی درباره اینکه چه نهادی باید برای کاهش هزینههای حملونقل ورود کند، گفت: متولی این موضوع وزارت راه و شهرسازی است. در بخش دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی و در بخش ریلی نیز راهآهن باید ورود کرده و اعمال حاکمیت و تنظیمگری لازم را انجام دهند. اکنون انتظار داریم این دستگاهها به این موضوع ورود کنند.
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