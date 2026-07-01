حمل مستقیم کالا از امارات به ایران از سر گرفته شد

علی امامی مدیرکل آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت کانتینرهای باقیمانده در امارات گفت: آنچه میتوانم با اطمینان اعلام کنم این است که اکنون خطوط حمل بار از امارات به ایران بهصورت مستقیم فعال شده و حمل کالا از امارات به ایران به شکل مستقیم انجام میشود.
امامی تأکید کرد: روابط تجاری در حال بازگشت به شرایط عادی است و حمل مستقیم کالا از امارات به ایران برقرار شده است.
گفتنی است، در ماههای گذشته، بهدلیل تنشهای منطقهای و اختلال در مسیرهای دریایی، بخشی از محمولههای تجار ایرانی در این بندر متوقف شده بود، اما اکنون فرآیند انتقال این کالاها به بنادر کشور دوباره آغاز شده است.
بندر جبلعلی یکی از مهمترین هاب ترانشیپ منطقه و یکی از اصلیترین مبادی تأمین کالا برای ایران به شمار میرود و بخش قابلتوجهی از واردات کشور، بهویژه کالاهای واسطهای، مواد اولیه و تجهیزات، از طریق این بندر به بنادر جنوبی ایران منتقل میشود. ازسرگیری حمل مستقیم کالا از امارات میتواند ضمن کاهش زمان انتظار برای ترخیص و تحویل محمولهها، بخشی از گرههای ایجادشده در زنجیره تأمین را برطرف کند.
با این حال، فعالان بخش خصوصی معتقدند اگرچه مسیرهای تجاری دوباره فعال شدهاند، اما نرخ حمل دریایی، هزینههای بیمه و برخی هزینههای جانبی هنوز به سطح پیش از بحران بازنگشته است؛ موضوعی که به گفته مسئولان سازمان توسعه تجارت، نیازمند ورود دستگاههای متولی و بازنگری شرکتهای حملونقل در نرخهای فعلی است. (جزئیات بیشتر)
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