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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

تساوی‌ها و حذف بی تاثیر؛

جایگاه ایران در رنکینگ فیفا بعد از جام جهانی/ بدون تغییر در رده ۲۱

جایگاه ایران در رنکینگ فیفا بعد از جام جهانی/ بدون تغییر در رده ۲۱

جایگاه تیم ملی فوتبال ایران در پایان بازی های دور گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در سایت فیفا بدون تغییر ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به پایان رسید و تیم ملی فوتبال ایران که در گروه G این مسابقات با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه بود، با کسب سه امتیاز از سه تساوی، در رده سوم جدول گروه خود قرار گرفت و از صعود به مرحله حذفی (یک‌شانزدهم نهایی) بازماند.

با وجود حذف از جام جهانی، جایگاه ایران در تازه‌ترین رده‌بندی فیفا تغییری نکرده و شاگردان امیر قلعه‌نویی همچنان در رتبه بیست‌ویکم جهان قرار دارند. همچنین تیم ملی ایران همچنان پس از ژاپن، عنوان دومین تیم برتر فوتبال آسیا را در اختیار دارد.

ایران بدون تغییر در رنکیگ فیفا

کد مطلب 6874324

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