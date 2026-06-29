جایگاه ایران در رنکینگ فیفا بعد از جام جهانی/ بدون تغییر در رده ۲۱

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ به پایان رسید و تیم ملی فوتبال ایران که در گروه G این مسابقات با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه بود، با کسب سه امتیاز از سه تساوی، در رده سوم جدول گروه خود قرار گرفت و از صعود به مرحله حذفی (یک‌شانزدهم نهایی) بازماند.

با وجود حذف از جام جهانی، جایگاه ایران در تازه‌ترین رده‌بندی فیفا تغییری نکرده و شاگردان امیر قلعه‌نویی همچنان در رتبه بیست‌ویکم جهان قرار دارند. همچنین تیم ملی ایران همچنان پس از ژاپن، عنوان دومین تیم برتر فوتبال آسیا را در اختیار دارد.